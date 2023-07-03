В Ида-Вирумаа три человека стали жертвами мошенников

На прошлой неделе в Ида-Вирумаа жертвами мошенников стали три человека. В одном случае удалось предотвратить больший ущерб.
В полицию обратился живущий в Ахтме мужчина, которому позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции, и сказал, что на имя мужчины взят заем. Для аннулирования сделки мошенник попросил загрузить в компьютер программу "AnyDesk", что тот и сделал. Позже мужчина обнаружил, что с его банковского счета исчезло 5400 евро.
Житель Силламяэ обратился в полицию после того, как ему по "WhatsApp" позвонил жулик, представившийся сотрудником "Swedbank", и сообщил, что на имя мужчины взят заем, и чтобы остановить процесс, следует загрузить в телефон программу "АnyDesk". Пострадавший внес ПИН-коды своего Smart-ID, а позже выяснилось, что на его имя в другом банке был взят кредит на 6500 евро, из которых 450 евро жулики перевели на другой счет. Однако остальную сумму им заполучить не удалось, поскольку банк, заподозрив неладное, блокировал сделку.
Обратилась в полицию и женщина из Силламяэ, которой тоже позвонил жулик, представившийся сотрудником "Swedbank", и далее все происходило, как и в предыдущих историях. Позже выяснилось, что на ее имя был взят кредит на сумму 2000 евро.