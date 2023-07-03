В Ида-Вирумаа три человека стали жертвами мошенников

В полицию обратился живущий в Ахтме мужчина, которому позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции, и сказал, что на имя мужчины взят заем. Для аннулирования сделки мошенник попросил загрузить в компьютер программу "AnyDesk", что тот и сделал. Позже мужчина обнаружил, что с его банковского счета исчезло 5400 евро.

Житель Силламяэ обратился в полицию после того, как ему по "WhatsApp" позвонил жулик, представившийся сотрудником "Swedbank", и сообщил, что на имя мужчины взят заем, и чтобы остановить процесс, следует загрузить в телефон программу "АnyDesk". Пострадавший внес ПИН-коды своего Smart-ID, а позже выяснилось, что на его имя в другом банке был взят кредит на 6500 евро, из которых 450 евро жулики перевели на другой счет. Однако остальную сумму им заполучить не удалось, поскольку банк, заподозрив неладное, блокировал сделку.