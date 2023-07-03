Количество украинских военных беженцев в Нарве на прошлой неделе увеличилось

В день прибыло до 30 беженцев, в основном из Херсонской области, большинство из которых хотят уехать из Эстонии, сообщила горуправа.

На сегодня Сегодня количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, уменьшилось, и, несмотря на это, город Нарва в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом социального страхования и волонтерами следит за ситуацией.

Помочь военным беженцам, проходящим через Эстонию, можно только в сотрудничестве с нарвскими волонтерами. Трудностей при приеме военных беженцев добавляет неготовность последних рассказать о своих проблемах на границе, при встрече с должностным лицом Департамента полиции и охраны окружающей среды или сотрудником Департамента социального страхования.

По словам руководителя Нарвского департамента социальной помощи Кристи Мюрк, беженцев можно понять, но это самый верный путь к питьевой воде, продуктовому набору, жилью и возможности двигаться дальше. «Если военный беженец обращается к волонтерам в Нарве, чьи контакты он получил от волонтеров из других стран, может не хватать ресурсов, особенно жилья», — добавляет Мюрк.

Город Нарва, Департамент полиции и пограничной охраны и Департамент социального страхования в настоящее время договорились о том, что все нуждающиеся в помощи, которые сообщат работнику пограничного поста о своей потребности в помощи, получат помощь в соответствии со своими потребностями.