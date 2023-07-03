Количество украинских военных беженцев в Нарве на прошлой неделе увеличилось

На прошлой неделе увеличилось количество украинских военных беженцев, пересекающих пограничный пункт между Европейским Союзом и Эстонской Республикой в Нарве.
В день прибыло до 30 беженцев, в основном из Херсонской области, большинство из которых хотят уехать из Эстонии, сообщила горуправа.
На сегодня Сегодня количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, уменьшилось, и, несмотря на это, город Нарва в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом социального страхования и волонтерами следит за ситуацией.
Помочь военным беженцам, проходящим через Эстонию, можно только в сотрудничестве с нарвскими волонтерами. Трудностей при приеме военных беженцев добавляет неготовность последних рассказать о своих проблемах на границе, при встрече с должностным лицом Департамента полиции и охраны окружающей среды или сотрудником Департамента социального страхования.
По словам руководителя Нарвского департамента социальной помощи Кристи Мюрк, беженцев можно понять, но это самый верный путь к питьевой воде, продуктовому набору, жилью и возможности двигаться дальше. «Если военный беженец обращается к волонтерам в Нарве, чьи контакты он получил от волонтеров из других стран, может не хватать ресурсов, особенно жилья», — добавляет Мюрк.
Город Нарва, Департамент полиции и пограничной охраны и Департамент социального страхования в настоящее время договорились о том, что все нуждающиеся в помощи, которые сообщат работнику пограничного поста о своей потребности в помощи, получат помощь в соответствии со своими потребностями.
Если люди прибывают на пограничный переход вечером или ночью, беженцев, которым нужно место для ночлега, направят в приют Нарвского центра социальной работы.
В будние дни и в рабочее военные беженцы также могут обращаться в международную организацию МОМ (Международная организация по миграции), офис которой находится в непосредственной близости от пограничного перехода. Они также помогают беженцам продвигаться дальше.
Город Нарва основывает свою деятельность на опыте годичной давности, когда прибыло значительно большее количество военных беженцев, более 200 человек в день. «Все люди получают на границе письменную информацию о том, как найти помощь в Эстонии. Мы очень благодарны нашим волонтерам и всем жителям Нарвы, которые за последние десять дней пожертвовали деньги, продукты, аптечки и одежду.
Сегодняшние беженцы покинули районы затопления, и им буквально не на что жить. Свою задачу город видит прежде всего в координации работы всех сторон. При необходимости мы готовы предложить дополнительное жилье», — говорит мэр Катри Райк.
По состоянию на 3 июля общее количество украинцев и членов их семей, которые прибыли в Эстонию транзитом из Российской Федерации, составляет 28 834 человека.