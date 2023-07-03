XIII Молодежный праздник посетило около 90 000 человек

Прошедший на выходных XIII Молодежный праздник песни и танца посетило около 90 000 человек, для которых выступили 31 415 певцов, танцоров и музыкантов.
По данным Piletilevi было выдано 58 404 входных билета, из которых на последней неделе было приобретено 19 782 билета. В день праздника песни было куплено 7 205 билетов. Компания Piletilevi подсчитала, что за вчерашний день на певческое поле прошло 51 396 человек. Билеты на три представления праздника танца были практически распроданы. Три представления посмотрели 29 731 зрителей. Также на главную репетицию представления праздника танца было выдано 8 755 билетов.
По словам руководителя медицинской службы праздника песни и танца Эрика Веллерамма, ничего экстренного в нашей работе в эти дни не было. “Были обычные проблемы со здоровьем. Такие же как и на праздниках ранее, с таким лишь исключением, что никого не нужно было в этот раз везти в роддом”, с улыбкой сказал он. “Мы очень благодарны нашим волонтерам по оказанию первой помощи и партнерам, которые работали на месте, с кем мы сообща быстро и эффективно воплощали возникающие идеи и вызовы”, сказал руководитель медицинской службы, по словам которого к ним было 4373 обращения. Из них 36 человек были отправлены в больницу на контроль, и в 44 случаях люди были отправлены домой.
По словам руководителя по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента и праздника песни и танца Антса Агурайуя, во время праздничной недели спасатели помогали в основном скорой помощи и полиции. В основном боролись с погодными условиями - во время жары поливали танцоров водой и во время проливного дождя помогали певцам согреться в палатках. “На танцевальной площадке работали три спасательных машины, на которые пришлось около 6 тонн воды”, сказал он.
Безопасность на празднике песни и танца обеспечивали на прошлой недели около 350 полицейских. В первую очередь внимание было направлено на дорожное движение, соблюдение общественного порядка и безопасность участников праздника. Как и в прошлые годы больше всего в помощи полиции нуждались дети, которые потерялись из вида своих руководителей, руководителей групп или родителей. Потерявшихся детей было около 70, все они были безопасно переданы руководителям и родителям.
В общей сложности было найдено 80 ценных вещей, большую часть из которых уже удалось вернуть владельцам. Некоторые единичные находки еще ждут своих владельцев, фотографии этих предметов можно посмотреть на странице Facebook полиции и получить в Ида-Харьюском отделении полиции.
Полицейские также регулировали движение и устанавливали мобильные камеры для того, чтобы следить за соблюдением скоростного режима. В течение двух дней вблизи Певческого поля полиция зафиксировала около 780 случаев превышения разрешенной скорости. Также произошло несколько заторов на дорогах, что в случае такого большого скопления народа было ожидаемым, но в общих чертах по словам полиции обстановка на дорогах была спокойной.
Впервые на таком масштабном мероприятии использовалась система залоговой посуды, которая несмотря на большое количество людей и нагрузки, показала себя очень хорошо, и в палатки возврата посуды не было очередей. В течение праздничной недели участникам было выдано 120 000 тарелок и ложек. Для посетителей представления праздника танца и концерта праздника песни организаторам питания было выдано 134 000 предметов посуды и 44 000 столовых приборов. Скорее всего все они не были использованы, но торговцы должны вернуть не использованную посуду только в конце недели, поэтому точной информации на данный момент еще нет.