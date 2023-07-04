Начался сбор идей по повышению привлекательности городов Ида-Вирумаа

- За прошедшие годы в крупных городах Ида-Вирумаа произошел ряд положительных изменений, но в регионе все еще есть проблемы, которые затрагивают жизнь более ста тысяч жителей Ида-Вирумаа, - отметил министр регионального развития Мадис Каллас.

По его словам, ожидается, что поддержка больших городских территорий Ида-Вирумаа будет направлена на деятельность, которая поможет сделать общественное городское пространство более привлекательным и доступным, улучшить возможности для свободного времяпровождения или обеспечить специалистов современным жильем. Также ожидается, что проекты будут внедрять инновационные цифровые и зеленые решения в городских районах.

По словам Керту Сепп, руководителя службы жилищной и деловой среды RTK, которая открывает тур заявок, участники сначала должны представить проектные предложения, которые будут способствовать достижению целей и результатов, вытекающих из стратегии развития городского хозяйства Ида-Вирумаа.

- В этом туре заявок проекты представляются в два этапа. Сначала мы ожидаем проектные предложения от претендентов, затем региональная комиссия оценивает поданные предложения, исходя из целей, вытекающих из стратегии развития регионов. После оценки предложений составляется план мероприятий, на основании которого могут быть поданы заявки, - пояснила Сепп, добавив, что ожидается поддержка органов местного самоуправления, фондов и некоммерческих организаций, а также публично-правовых юридических лиц и компаний. Крайний срок представления предложений для города Нарва - 31 октября этого года, а для Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве - 30 ноября.