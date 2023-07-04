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Нарва-Йыэсуу ищет строителя деревенской площади Вийвиконна

Северное побережье
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Вийвиконна. Снимок иллюстративный.
Вийвиконна. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городская управа планирует дополнить детскую и спортивную площадку на улице Каэвурите в деревне Вийвиконна, чтобы она стала настоящей деревенской площадью.

Там будут установлены скамьи-столы с навесом, скамейки, информационный стенд, рассказывающий об истории деревни, стенд для объявлений, стойка для велосипедов, дровяной сарай, уличные урны и гриль. Существующий стол для настольного тенниса будет перемещен в другое место, также уложат прорезиненное основание.

Деньги, необходимые для работы, оценочно 25000 евро, поступят из программы "Leader" и городского бюджета.

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Экономика
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