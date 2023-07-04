Нарва-Йыэсуу ищет строителя деревенской площади Вийвиконна

Там будут установлены скамьи-столы с навесом, скамейки, информационный стенд, рассказывающий об истории деревни, стенд для объявлений, стойка для велосипедов, дровяной сарай, уличные урны и гриль. Существующий стол для настольного тенниса будет перемещен в другое место, также уложат прорезиненное основание.