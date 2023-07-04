ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Горький пример Кохтла-Ярве

Кохтла-Ярве предпринял большую волну сокращений, оказавшись в безвыходном положении. Постоянно уменьшающееся количество горожан и налогоплательщиков не позволяет прежним образом содержать все городские учреждения и всех работников. Вместе с тем любое сокращение деятельности и рабочих мест в человеческом смысле горько и вызывает негодование. Но с учетом происходящего значительно лучших вариантов тоже нет.

То, как Кохтла-Ярве справляется с расходами, которые превысили его возможности, может стать примером для многих других городов и волостей. Финансовая ситуация разная: у одних на шее более крупные займы, резко возросшие интрессы по которым не позволяют им справляться, у других простора для дыхания побольше. Но сокращение числа налогоплательщиков и одновременное увеличение расходов - это уравнение, с которым сталкиваются все здешние самоуправления.

Чем дольше откладываются неудобные решения о сокращении, тем более болезненно, как правило, принимать их позже. В то же время развитие информационных технологий и их грамотное использование позволяют организовать работу самоуправлений даже с меньшим количеством чиновников так, чтобы местные жители как можно меньше страдали от этих сокращений.