Штормовой ветер стал причиной массовых перебоев в подаче электроэнергии по всей Эстонии

Штормовой ветер сломал множество деревьев и веток, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей Эстонии. Бригады работали над устранением неисправностей с раннего утра, подключение к электросети было восстановлено примерно для 9000 клиентов, но чрезвычайно сильные ливни и гроза осложняют работу, пишет ERR.

"Ликвидацией неисправностей занимаются почти 30 бригад, сейчас на помощь выдвигаются дополнительные силы. Также центр управления работает в расширенном составе, чтобы неисправности устранялись максимально быстро. Мы надеемся еще в течение сегодняшнего дня восстановить подключение к электричеству для большинства потребителей. К сожалению, проводить работы в условиях грозы и сильного ветра нельзя, так как это опасно для жизни. Поэтому не удалось продвинуться вперед с устранением неисправностей в желаемом темпе, и устранение некоторых неисправностей может затянуться до завтра", – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.v