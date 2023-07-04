Алексей Евграфов вступил в Центристскую партию

По данным Коммерческого регистра, Евграфов вступил в крупнейшую политическую силу страны 3 июля.

"При принятии этого решения на меня никто не давил. Но как я уже говорил ранее: вступление в партию станет логичным шагом с моей стороны. Сейчас пришло время, когда я посчитал нужным этот шаг сделать. Мне показалось, что и коллеги по фракции ждали от меня этого шага. Таким образом я подал им сигнал, что я в команде и на меня можно рассчитывать", - сказал во вторник Алексей Евграфов в интервью Rus.ERR.

Алексей Евграфов также является оппозиционным депутатом Нарвского городского собрания, в котором он возглавляет фракцию Narva heaks. Однако на следующих местных выборах, которые пройдут осенью 2025 года, он, с большой долей вероятности, станет баллотироваться в горсобрание уже в списке центристов.

"Определенную работу, связанную с муниципальными выборами, надо начинать делать уже сейчас. Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить позиции Центристской партии как в Нарве, так и во всем Ида-Вирумаа. Не секрет, что определенное доверие к партии в регионе было потеряно. Для того, чтобы его возвращать, необходимо включаться в работу уже сейчас", - добавил политик.