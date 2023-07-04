Исследование: Готовность населения Эстонии к кризисам так же плоха, как и четыре года назад

В исследовании подчеркивается тот факт, что готовность людей к сотрудничеству постоянно снижается. «Особенно это заметно в случае с молодым населением. Исследование показывает, что молодые люди не очень склонны к сотрудничеству и в основном озабочены тем, как справляться самостоятельно. Таким образом, у молодых людей также отсутствует готовность делиться своими ресурсами и знаниями в экстренной ситуации», — сказала руководитель отдела профилактики. Как и в предыдущих исследованиях, наиболее уязвимой целевой группой является пожилое население, то есть 65 лет и старше. Они меньше думали о чрезвычайных ситуациях, их осведомленность о правильном поведении ниже, чем у молодых людей. Их вера в то, что экстраординарное событие может произойти дома и оставит их в изоляции, уменьшилась. Однако в случае чрезвычайной ситуации они готовы поделиться своими запасами и протянуть руку помощи нуждающимся.

По сравнению с прошлым исследованием, подготовка городских и сельских жителей к чрезвычайной ситуации осталась прежней. Семьи в сельской местности по-прежнему имеют более высокий уровень запасов и ресурсов, они хорошо изучили возможности переезда в другое место в случае чрезвычайной ситуации, а также среди них больше людей с хорошими навыками оказания первой помощи. Чуть больше половины людей, живущих в сельской местности, считают, что в чрезвычайной ситуации они могли бы самостоятельно продержаться семь дней. Люди, живущие в больших многоквартирных домах в городах, по-прежнему наиболее уязвимы. По сравнению с сельским населением они имеют меньшие запасы и хуже осведомлены о возможностях получения, например, воды, в случае прерывания общего коммунального обслуживания.