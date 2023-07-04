Огонь уничтожил крышу колбасного цеха "Sigwar" в Майдла

В понедельник вечером около 18:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Майдла волости Люганузе загорелось промышленное здание площадью 200 квадратных метров.

"Спасатели, прибывшие через десять минут, увидели густой черный дым и открытое пламя в подвале производственного цеха", — сообщила советник отдела по коммуникации спасательного департамента Дарья Денисова.

К одиннадцати часам пожар был локализован, никто не пострадал. По словам спасателей, возгорание началось на чердаке.

"Крыша сгорела. Уничтожено несколько холодильных камер и повреждено некоторое оборудование, это не так уж и страшно», — сказал руководитель "Sigwar" Марго Ягер. По его словам, поврежденные устройства не нужно списывать, их можно восстановить.

«Пожара внутри здания не было, пламя не доходило до помещений, горела крыша. Реставрировать ее самое накладное, пятьсот квадратных метров крыши... Сколько времени это займет, зависит от того, что решит страховая фирма. При таком маленьком производстве тебе самому расходв не покрыть», — рассуждал он.

Ветчину продолжают коптить в мастерской Варья, колбасы какое-то время нельзя производить в Майдла. Возможно, через пару недель это станет возможным, надеялся Ягер.