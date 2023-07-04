Государство выделит еще 350 000 евро на поддержку проведения спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа

Тур подачи ходатайств открыт с целью поддержки развития Ида-Вирумаа за счет дополнительной поддержки здешнему предпринимательству. Спортивные и культурные мероприятия способствуют тому, что жители и предприятия Ида-Вирумаа становятся более активными, спортивная и культурная жизнь региона становится более разнообразной, а в Ида-Вирумаа приезжают гости со всей Эстонии и из других стран.

«Такая поддержка пойдет на пользу как Ида-Вирумаа, так и всей Эстонии. Чем больше жители разных регионов встречаются и общаются между собой, тем легче им найти общий язык и совместные занятия. Именно так появляются совместные начинания, которые, помимо увлекательных мероприятий, создают возможности и для успешного ведения бизнеса», - сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Подобная поддержка оживлению предпринимательства, а также спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа является частью программы по развитию региона, которую Фонд интеграции реализует в сотрудничестве с Министерством регионального развития в рамках государственной программы региональной политики.

«Ида-Вирумаа - регион с красивой природой и интересной историей. Здесь есть все предпосылки для того, чтобы удивить впечатляющими мероприятиями и интересными развлечениями как жителей, так и гостей Эстонии. Благодаря им многие люди могут снова и снова открывать для себя Ида-Вирумаа, что, в свою очередь, дает хороший импульс экономике и, следовательно, общему развитию региона. У нас есть уже целый рад примеров успешных мероприятий, проведенных с помощью этой меры поддержки. Например, в Йыхви прошел международный вечер легкой атлетики, который был замечен на мировом уровне ввиду высокого уровня соревнований по метанию диска. Теперь у организаторов мероприятий есть новая возможность получить необходимую поддержку», - сказал министр регионального развития Мадис Каллас.

Поддержку могут получить спортивные и культурные мероприятия, которые пройдут в Ида-Вирумаа в период с 4 июля 2023 по 30 апреля 2024, будут иметь как минимум уездное значение и привлекут не менее 1000 человек. Эти мероприятия могут проводится впервые, а также быть уже традиционными.