В озерах Эстонии из-за жары начала гибнуть рыба

В прошлом месяце в одном из озер Пылвамаа было обнаружено несколько сотен задохнувшихся рыб. Но это озеро на юге Эстонии - не единственное, где в этом году сократились рыбные запасы. На берегах Чудского озера также обнаружены мертвые водные животные, в том числе рыбы, передают в среду радионовости ERR.

По словам ученого Арво Тувикене, в 30-градусный летний день рыбам требуется в шесть раз больше кислорода, чем зимой, потому что их обмен веществ происходит быстрее.

"Рыбы гибнут из-за жары и недостатка кислорода, что взаимосвязанно", - объяснил ихтиолог.

Хотя кислородное голодание обычно происходит в мелководных озерах во второй половине лета, бывают и исключения, говорит Тувикене.

"В больших озерах, таких как Выртсъярв или Чудское озеро, при температуре воды выше 25-27 градусов, периодически наблюдается гибель некоторых видов рыб", - сказал он.

Кислород в воде потребляется и другими организмами, сказал руководитель бюро охоты и водной жизни Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

"Озера настолько загрязнены органическими загрязнениями, что в них постоянно происходят биохимические процессы, которые очень быстро расходуют кислород", - объяснил специалист.