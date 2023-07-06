Дни Кохтла-Ярве празднуют неделю

На протяжении всей недели в Кохтла-Ярве пройдут увлекательные мероприятия в разных частях города. В понедельник состоится открытие на площади перед горуправлением, посетителей приглашают также на фотовыставку под открытым небом "Путь Певческого праздника сквозь время" и концерт. Во вторник в Сомпа впервые пройдет фестиваль сауны. В среду - серия познавательных экскурсий по городу и ночные экскурсии по Кохтла-Ярвескому центру культуры, можно бесплатно посетить Музей сланца. В четверг - игра "Мозгобойня" на площади Ахтме, в пятницу - семейный день в Ору и велоориентирование в Ахтме. В субботу состоится променад-концерт в Народном парке. Завершит праздничную неделю театральный пикник около центра культуры - два спектакля в стиле пантомимы покажет столичный театр "Draakonipesa".