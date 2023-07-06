Дни Кохтла-Ярве празднуют неделю

С 10 по 16 июля Кохтла-Ярве отмечает 77-летие: в разных частях города будут проходить разные увлекательные мероприятия - выставки, викторины, экскурсии и прочее. Апогей наступит в субботу, 15 июля - в 17.00 в Народном парке Кохтла-Ярве снова зазвучат оркестры, а коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры старается, чтобы программа традиционного фестиваля "Музыка на воде" стала еще более насыщенной.
На протяжении всей недели в Кохтла-Ярве пройдут увлекательные мероприятия в разных частях города. В понедельник состоится открытие на площади перед горуправлением, посетителей приглашают также на фотовыставку под открытым небом "Путь Певческого праздника сквозь время" и концерт. Во вторник в Сомпа впервые пройдет фестиваль сауны. В среду - серия познавательных экскурсий по городу и ночные экскурсии по Кохтла-Ярвескому центру культуры, можно бесплатно посетить Музей сланца. В четверг - игра "Мозгобойня" на площади Ахтме, в пятницу - семейный день в Ору и велоориентирование в Ахтме. В субботу состоится променад-концерт в Народном парке. Завершит праздничную неделю театральный пикник около центра культуры - два спектакля в стиле пантомимы покажет столичный театр "Draakonipesa".
Подробнее с программой мероприятий и условиями участия можно ознакомиться на домашней странице Кохтла-Ярвеского горуправления. На экскурсии по городу, а также некоторые мастер-классы требуется предварительная регистрация - количество мест ограничено. Большинство праздничных мероприятий бесплатные.
Променад-концерт "Музыка на воде" и другие летние радости
Субботний вечер начнется в 17.00 с выступления городского оркестра.
В разных местах оборудуют фотозоны, пройдут музыкальные и танцевальные перформансы. Гостей будет встречать живая скульптура. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, а специально для детей оборудуют уголок с аттракционами.
Кохтла-ярвеские художники выйдут на пленэр и обещают устроить выставку картин. Откроется ярмарка изделий ручной работы. Будут работать уличные кафе и ресторан.
Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура искренне рад, что традиция променадных концертов в Кохтла-Ярве продолжается. Новая полуторачасовая программа "От классики до рока" начнется в 20.00.
- Прозвучит музыка из "Битлз", групп "AC/DC" и "Procol Harum", - обещает он. - Блок классической музыки состоит из произведений Баха, Бетховена, Гайдна. Концерт до мажор №1 Гайдна - это удивительное, красивое, эффектное произведение. Исполним попурри на темы музыки Поля Мориа.
В ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром выступит известная эстонская виолончелистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Сильвия Ильвес. Она неизменно поражает слушателей обширным репертуаром - от Баха до хитов "ABBA" и рок-музыки, выступая как с классической, так и с электровиолончелью. Она участница ансамблей "La Phoenix trio" и "Сестры Ильвес". В классическом амплуа Сильвия выступала в сопровождении Эстонского национального симфонического оркестра, Симфонического оркестра Северных стран и Эстонской симфониетты, ее сольные концерты проходили в США и Канаде.
Променад-концерт будет длиться полтора часа, но праздник на этом не завершится - в 21.30 начнется after-party с популярным диджеем Алексом Ивасюком.