Молодые пианисты выступают с Нарвским симфоническим оркестром

"Eesti klaverisuvi" ("Фортепианное лето Эстонии") - это новый фортепианный фестиваль, который сочетает в себе увлекательные сольные концерты и мастер-классы под руководством всемирно известных пианистов.

У участников мастер-класса будет возможность блеснуть на трех гала-концертах, на двух из них - совместно с Нарвским городским симфоническим оркестром под управлением Анатолия Щуры: 10 июля в Нарвском концертном зале "Женева" и 11 июля на финальном концерте фестиваля в Йыхвиском концертном доме.

- Фестиваль - это новое место встречи любителей фортепиано в Эстонии. Приглашаем принять участие в фортепианном лете в очаровательной летней столице Пярну и открыть для себя культурные центры Ида-Вирумаа - Нарву и Йыхви, - сказала художественный руководитель фестиваля, пианист и педагог Аге Юурикас.

На мастер-классы прибудут участники из Японии, Кореи, Израиля и Эстонии.

- Фестиваль, на котором всемирно известные пианисты делятся своим мастерством с молодежью на мастер-классах, может стать важной платформой для мотивации молодых эстонских пианистов и наведения для них международных мостов, - сказала ERR Аге Юурикас.

Нарвский городской симфонический оркестр, который сотрудничает с молодыми пианистами, был образован в ноябре 1994 года из инструментального ансамбля, в составе которого играли преподаватели и выпускники Нарвской музыкальной школы. Оркестром стал руководить выпускник композиторского факультета Белорусской государственной консерватории, член Союза композиторов России Анатолий Щура, который до сих пор является художественным руководителем и главным дирижером оркестра.

Вместе с оркестром выступали солистами такие известные музыканты, как пианисты Калле Рандалу, Пеэтер Лаул, Ивари Илья, Юрий Богданов и Нина Серегина, скрипачи Лев Клычков, Артем Шишков, Майкл Фойл и Илья Козлов, виолончелисты Алексей Стадлер и Михаил Радунский, флейтисты Мария Федотова, Оксана Синькова и многие другие.