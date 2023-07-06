Андрей Коробейник: Экономике Эстонии Партия реформ взвалила на шею камень

Если экономический спад и инфляция в Эстонии одни из самых больших среди европейских стран, то здравый смысл подсказывает, что Партия реформ, которая уже три года возглавляет страну в различных коалициях, делает что-то не так.
После выборов Партия реформ решила выполнить свое самое дорогое предвыборное обещание, которое обходится в полмиллиарда евро в год. Именно во столько обошлись налоговые льготы самым состоятельным слоям населения.
Этих денег нет в бюджете, и - что тут скрывать - бюджет был бы в минусе и без этой реформы. Чтобы за четыре года найти два миллиарда евро, правительство повысит налоги, особенно НДС, с 20 до 22 процентов. Это решение сильнее всего ударит по беднейшим жителям Эстонии, которые тратят большую часть своей зарплаты на еду.
Иными словами, Партия реформ во многом вернулась к той ультралиберальной экономической модели, которая принесла успех нашей стране 20-30 лет назад. Но проблема в том, что мир сильно изменился за эти годы. То, что было конкурентным преимуществом Эстонии в 2000 году, в 2023 году стало камнем на шее эстонской экономики.
Отмена поддержки предпринимательства во время энергетического кризиса привела к потере экспортных рынков, к рекордной инфляции и росту безработицы. Налоговые льготы для богатых вместе с отменой внеочередной индексации пенсий и повышением НДС приведут к беспрецедентному росту неравенства в обществе. Уже сейчас 5% населения Эстонии владеет 48% ресурсов. После налоговых реформ новой коалиции и без того огромная пропасть между богатыми и бедными станет еще больше.
"Не исключено, что через десять лет нынешний министр финансов Март Вырклаев испытает колоссальные положительные эмоции, проезжая на своем "Феррари" по трущобам, заменившим жилые районы зажиточного среднего класса".
Андрей Коробейник, депутат Рийгикогу, Центристская партия
Рост неравенства в обществе, очевидно, является сознательным выбором Партии реформ. Министр финансов Март Вырклаев, отвечая на мой вопрос с трибуны Рийгикогу, сказал, что предложенные налоговые реформы действительно сделают богатых богаче, а бедных беднее, но государство перестанет наказывать людей за успешность.
Фактически Партия реформ сегодня выбирает направление вектора развития Эстонии, и этот выбор очень важен. Страна делает выбор между Швецией и экономической моделью стран третьего мира. Действительно, шведы "наказывают" успешность более высокими налогами, но выгоды намного перевешивают "наказание". Налогообложение богатых делает Швецию страной равных возможностей и приносит пользу всем жителям, как богатым, так и бедным.
Не исключено, что через десять лет Март Вырклаев будет испытывать колоссальные положительные эмоции, проезжая на своем "Феррари" по трущобам, заменившим жилые районы зажиточного среднего класса. Я же не хочу такого будущего для Эстонии.
Результат выборов Партии реформ не оставляет места для маневра - по устаревшим рецептам прошлого века в ближайшие четыре года социальные и экономические достижения нашей страны будут уничтожены. Мы надеемся, что на следующих выборах в Рийгикогу избиратели смогут повернуть нашу страну на правильный путь. Да, ущерб, нанесенный Эстонии за четыре года, огромен, но надеюсь, что будет еще не поздно спасти нашу экономику.