Андрей Коробейник: Экономике Эстонии Партия реформ взвалила на шею камень

После выборов Партия реформ решила выполнить свое самое дорогое предвыборное обещание, которое обходится в полмиллиарда евро в год. Именно во столько обошлись налоговые льготы самым состоятельным слоям населения.

Этих денег нет в бюджете, и - что тут скрывать - бюджет был бы в минусе и без этой реформы. Чтобы за четыре года найти два миллиарда евро, правительство повысит налоги, особенно НДС, с 20 до 22 процентов. Это решение сильнее всего ударит по беднейшим жителям Эстонии, которые тратят большую часть своей зарплаты на еду.

Иными словами, Партия реформ во многом вернулась к той ультралиберальной экономической модели, которая принесла успех нашей стране 20-30 лет назад. Но проблема в том, что мир сильно изменился за эти годы. То, что было конкурентным преимуществом Эстонии в 2000 году, в 2023 году стало камнем на шее эстонской экономики.

Отмена поддержки предпринимательства во время энергетического кризиса привела к потере экспортных рынков, к рекордной инфляции и росту безработицы. Налоговые льготы для богатых вместе с отменой внеочередной индексации пенсий и повышением НДС приведут к беспрецедентному росту неравенства в обществе. Уже сейчас 5% населения Эстонии владеет 48% ресурсов. После налоговых реформ новой коалиции и без того огромная пропасть между богатыми и бедными станет еще больше.