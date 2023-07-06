Северное побережьеСпортДля подписчиковВейкко Тихван занял в Латвии третье местоПеэтер Лиллевяли, фотограф6 июля 2023, 00:00Facebook TwitterComments Вейкко Тихван. Фото: Eesti Jahispordi LiitВ выходные состоялось первенство Латвии по стендовой стрельбе "Grand Prix of Latvia". За два дня участникам предстояло попасть в 200 летающих целей. В высокой международной конкуренции представитель Эстонии со 189 попаданиями занял третье место.Facebook TwitterComments Ключевые слова grand prixЭстонияВейкко Тихванстендовая стрельба Pекомендуем