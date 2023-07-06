Вейкко Тихван.
Вейкко Тихван. Фото: Eesti Jahispordi Liit

В выходные состоялось первенство Латвии по стендовой стрельбе "Grand Prix of Latvia". За два дня участникам предстояло попасть в 200 летающих целей. В высокой международной конкуренции представитель Эстонии со 189 попаданиями занял третье место.

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