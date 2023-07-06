Построить парковку возле дома непросто, но возможно

Жильцы дома по бульвару Эстония, 34 в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве намерены построить рядом с домом парковку, но так как собственной территории для нее не хватает, попросили у городских властей в аренду принадлежащий городу и граничащий с территорией дома участок земли. Городское собрание разрешило квартирному товариществу использовать для этих целей 156 квадратных метров бесплатно. Это первый опыт организации парковки на арендованной у города площади, но желающих еще много.
- Надеюсь, что скоро мы сможем нормально ходить у дома, - радуется председатель квартирного товарищества Людмила Купп. - Проблема действительно очень большая, особенно зимой. К этому дому прилегает лишь небольшой тротуар - если машины припаркуют, другим ни проехать ни пройти. Обсуждая на собрании вопрос о безопасности движения, решили, что попросим у города землю для строительства небольшой парковки на 12 мест. Все расходы несут будущие пользователи, каждый заплатил по 1100 евро.