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Построить парковку возле дома непросто, но возможно

Ирина Кивисельг
, журналист
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У этого небольшого дома в Ахтме большая проблема с парковкой, которую стараются решить.
У этого небольшого дома в Ахтме большая проблема с парковкой, которую стараются решить. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Жильцы дома по бульвару Эстония, 34 в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве намерены построить рядом с домом парковку, но так как собственной территории для нее не хватает, попросили у городских властей в аренду принадлежащий городу и граничащий с территорией дома участок земли. Городское собрание разрешило квартирному товариществу использовать для этих целей 156 квадратных метров бесплатно. Это первый опыт организации парковки на арендованной у города площади, но желающих еще много.

- Надеюсь, что скоро мы сможем нормально ходить у дома, - радуется председатель квартирного товарищества Людмила Купп. - Проблема действительно очень большая, особенно зимой. К этому дому прилегает лишь небольшой тротуар - если машины припаркуют, другим ни проехать ни пройти. Обсуждая на собрании вопрос о безопасности движения, решили, что попросим у города землю для строительства небольшой парковки на 12 мест. Все расходы несут будущие пользователи, каждый заплатил по 1100 евро.

Людмила - опытный председатель КТ, руководит несколькими домами и организовывала строительство парковок, но так как у тех домов была собственная территория, процесс был не таким долгим и сложным - заказали проект, согласовали и построили.

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