Построить парковку возле дома непросто, но возможно

Жильцы дома по бульвару Эстония, 34 в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве намерены построить рядом с домом парковку, но так как собственной территории для нее не хватает, попросили у городских властей в аренду принадлежащий городу и граничащий с территорией дома участок земли. Городское собрание разрешило квартирному товариществу использовать для этих целей 156 квадратных метров бесплатно. Это первый опыт организации парковки на арендованной у города площади, но желающих еще много.