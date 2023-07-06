На пляже Каукси в течение двух дней будет звучать разноплановая музыка

Организаторы Ивар Мурд и Рауль Саареметс, уроженцы Ида-Вирумаа, которые за этот фестиваль также удостоились звания деятеля года Ида-Вирумаа, подтвердили, что на этот фестиваль привлекает людей в первую очередь любопытство, а также возможность расширить свой музыкальный вкус благодаря звучащей здесь музыке, которую обычно не услышишь на популярных радиостанциях.

В этом году программа фестиваля щедро предлагает такую возможность, ведь перед зрителями выступят 17 поющих вживую артистов и 22 диджея, а также можно будет посмотреть семь короткометражных фильмов. Стили, если их можно точнее определить в отношении этих исполнителей, включают инди-рок, электронику, современную танцевальную музыку, фанк, поп и рэп. Среди стран наряду с Эстонией будут представлены Мексика, Португалия, Великобритания, Украина, США.

Одним из самых экзотических исполнителей в этом году является мексиканская группа "Margaritas Podridas", название которой переводится как "гнилые ромашки", и которая своим шумным инди-роком заставит дрожать песчаные дюны Каукси. Несмотря на растущую международную известность, бенд принципиально не переходит на английский язык.

Приезжающий из Лондона выступить среди деревянных палаток Каукси Джеймс Холден за свою двадцатилетнюю музыкальную карьеру был продюсером, ремиксером, диджеем, главой звукозаписывающей компании, маэстро синтезатора, лидером группы, инженером по микшированию и разработчиком программного обеспечения. Он смело менял жанры согласно своему сиюминутному желанию: транс, прогрессив-хаус, минимал-техно, IDM, синтезатор, джаз...

Поли Чейн, гражданское имя Саша Закревская, композитор, куратор, диджей, дизайнер и радиоведущая из Киева, погрузившаяся в удивительный мир синтезаторов и до сих пор извлекающая из них завораживающие звуки, находит в музыке медитативность, а также ломаные ритмы и кислотные басы.

Трио "Gala Drop", начавшее свою деятельность в Лиссабоне, столице Португалии, исполняет на синтезаторе, барабане и бас-гитаре солнечную, авантюрную и заразительную музыку в жанрах фанка, диско, хауса и транса. Британский музыкальный критик Мэтью "Вобот" Ингрэм назвал "Gala Drop" авторами "футуризма тропических лесов".

На фестивале выступят и эстонские артисты: панк-группа "Kalli Talonpoika", будущая надежда стадионного рока "Robotorr", исполнитель гипертрэпа "Skuuba", загадочная Китти Флорентайн, шумовые ансамбли "Hello Killu" и "Model Citizen", альтернативный метал-бенд "Borm Bubu", фанк-экспериментатор "Tapes" и продюсер Николаев с эмбиент-концертом.