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В Кохтла-Ярве по квартире распространился опасный для жизни газ

Эрик Калда
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Датчик угарного газа.
Датчик угарного газа. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Вечером 4 июля спасателей вызвали на улицу Пярна в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир обнаружилась утечка газа.

В квартире среагировал и датчик угарного газа.

Спасатели измерили уровень загазованности, перекрыли краны и попросили владельцев квартиры вызвать газовую службу.

Спасатели напоминают, что угарный газ - без запаха и цвета, но очень ядовитый, выявить его помогает только датчик угарного газа.

Начиная с 2022 года установка этих датчиков во всех домах с газовыми и твердотопливными отопительными приборами обязательна.

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