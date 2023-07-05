В Кохтла-Ярве по квартире распространился опасный для жизни газ

Вечером 4 июля спасателей вызвали на улицу Пярна в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир обнаружилась утечка газа.
В квартире среагировал и датчик угарного газа.
Спасатели измерили уровень загазованности, перекрыли краны и попросили владельцев квартиры вызвать газовую службу.
Спасатели напоминают, что угарный газ - без запаха и цвета, но очень ядовитый, выявить его помогает только датчик угарного газа.
Начиная с 2022 года установка этих датчиков во всех домах с газовыми и твердотопливными отопительными приборами обязательна.