Охотники приглашают ознакомиться с их деятельностью

История собраний охотников восходит к 1968 году, когда они впервые собрались в парке Тойла-Ору. Потом сбор в Ида-Вирумаа проходил еще в 1997 году в Каукси, а теперь в Кохтла-Нымме.

По сравнению с прежними собраниями развлекательная часть с годами увеличилась, отмечает председатель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни.

- Там собственно охота не очень видна, мы показываем больше так называемых прикладных занятий охотников - сигналы охотничьим рогом, приманивание оленей и лисиц, установка капканов, приготовление блюд из дичи, соревнования охотничьих собак, - перечислил он.

Охотники принимают участие в викторинах и кулинарной сфере (по-прежнему используя мясо дичи), в турнире по волейболу и других видах спорта.

Об охоте можно получить виртуальное представление: финны приезжают с симулятором "Simwayhunt", который позволяет моделировать различные охотничьи ситуации. Все желающие могут (от стрельбы из лука до охоты на лося) испытать свои силы и навыки в течение всех трех дней.

Проводится также настольная игра "Ajujaht", где, как на настоящей охоте, нужно со своей охотничьей командой и собакой ловить дичь в лесу.

Впервые на сборе будет установлена коллективная палатка, где будут предложены охотничье обучение и новые кулинарные вкусы.