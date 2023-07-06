Охотники приглашают ознакомиться с их деятельностью

В выходные охотники со всей Эстонии соберутся в шахтном музее в Кохтла-Нымме, чтобы проверить себя и познакомить всех заинтересованных со своей деятельностью.
История собраний охотников восходит к 1968 году, когда они впервые собрались в парке Тойла-Ору. Потом сбор в Ида-Вирумаа проходил еще в 1997 году в Каукси, а теперь в Кохтла-Нымме.
По сравнению с прежними собраниями развлекательная часть с годами увеличилась, отмечает председатель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни.
- Там собственно охота не очень видна, мы показываем больше так называемых прикладных занятий охотников - сигналы охотничьим рогом, приманивание оленей и лисиц, установка капканов, приготовление блюд из дичи, соревнования охотничьих собак, - перечислил он.
Охотники принимают участие в викторинах и кулинарной сфере (по-прежнему используя мясо дичи), в турнире по волейболу и других видах спорта.
Об охоте можно получить виртуальное представление: финны приезжают с симулятором "Simwayhunt", который позволяет моделировать различные охотничьи ситуации. Все желающие могут (от стрельбы из лука до охоты на лося) испытать свои силы и навыки в течение всех трех дней.
Проводится также настольная игра "Ajujaht", где, как на настоящей охоте, нужно со своей охотничьей командой и собакой ловить дичь в лесу.
Впервые на сборе будет установлена коллективная палатка, где будут предложены охотничье обучение и новые кулинарные вкусы.
Там предприниматели Тойлаской волости представят, например, домашний хлеб и лекарственные растения, мыло, подходящее для охотников, домашнее пиво и коктейли, подходящие для мяса животных, также можно будет отведать, например, мясо бобра и тюленя.
Будут на месте мастера, которые помогут получить представление о том, как работать с мехом.
Будет организована и торговля, десятки торговцев предложат вам купить мясные продукты и охотничье снаряжение, а также другие вещи, связанные с охотой.
Детская площадка больше, чем на предыдущих сборах, и здесь больше возможностей для занятий: батуты, airjump, гигантские пузыри и верховая езда, в палатке школы природы Мурасте занятие проведут женщины-охотницы.
- Три с половиной тысячи билетов уже раскуплены в предварительной продаже, приобрести их можно и на месте, - Марко Винни приглашает всех желающих обязательно приехать в Кохтла-Нымме, потому что будет много мероприятий и будет на что посмотреть и что послушать.
Суббота наиболее насыщенная, но шествие, как подземное, так и наземное, начнется уже в пятницу в 18.30, а далее последует "Охотничий стендап", где охотники в течение двух часов исполнят пятиминутные пародии.
Кроме того, предлагаются экскурсии в шахтный музей и приключения на карьере Айду (сафари-путешествие на автомобилях и прогулка на лодке по воде), выставки охотничьей тематики, сауна и джакузи.
Обязательно нужно взять с собой наличные, потому что не везде можно расплатиться картой.
Расписание мероприятия и другую важную информацию можно найти на сайте Эстонского общества охотников.