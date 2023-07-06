В пятницу на сцене Тойла прозвучат хиты "Queen" и "Bad Boys Blue"

По словам организатора концерта Хейко Мерикана, "Majesty" - лучшая трибьют-группа "Queen" в Англии, которая отдает дань уважения величайшей рок-группе мира и уже более десяти лет предлагает публике энергичное сценическое шоу. Группа также дважды выступала в концертном зале "Alexela" в Таллинне.

- Люди, которые ходили на шоу, были в восторге - все было очень по-настоящему. Причем в "Alexela" цены на билеты начинались с 59 евро и заканчивались 159 евро и все билеты в концертный зал на две тысячи зрителей были распроданы. Теперь мы предлагаем концерт жителям Ида-Вирумаа за 30 евро, - сказал Хейко Мерикан.

"Bad Boys Blue" - специальный гость

В пятницу вечером на сцене выступят две группы - в качестве специального гостя вечер откроет легендарная группа 80-х "Bad Boys Blue". Летним вечером прозвучат песни "You´re Woman", "I Totally Miss You", "Pretty Young Girl" и многие другие известные песни.

- "Bad Boys Blue" оригинальны в том смысле, что Джон Эдвард МакИнерни возглавлял группу с самого начала и исполнял большинство песен. Конечно, было бы неплохо, если бы в составе были два других главных исполнителя, но, к сожалению... Джон будет со своей супругой в качестве бэк-вокалистки.