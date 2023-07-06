В пятницу на сцене Тойла прозвучат хиты "Queen" и "Bad Boys Blue"

В пятницу, 7 июля, на певческой эстраде Тойла мастера хитов 80-х "Bad Boys Blue" разогреют публику перед выступлением основного исполнителя - трибьют-группы "Queen" "Majesty" из Англии.
По словам организатора концерта Хейко Мерикана, "Majesty" - лучшая трибьют-группа "Queen" в Англии, которая отдает дань уважения величайшей рок-группе мира и уже более десяти лет предлагает публике энергичное сценическое шоу. Группа также дважды выступала в концертном зале "Alexela" в Таллинне.
- Люди, которые ходили на шоу, были в восторге - все было очень по-настоящему. Причем в "Alexela" цены на билеты начинались с 59 евро и заканчивались 159 евро и все билеты в концертный зал на две тысячи зрителей были распроданы. Теперь мы предлагаем концерт жителям Ида-Вирумаа за 30 евро, - сказал Хейко Мерикан.
"Bad Boys Blue" - специальный гость
В пятницу вечером на сцене выступят две группы - в качестве специального гостя вечер откроет легендарная группа 80-х "Bad Boys Blue". Летним вечером прозвучат песни "You´re Woman", "I Totally Miss You", "Pretty Young Girl" и многие другие известные песни.
- "Bad Boys Blue" оригинальны в том смысле, что Джон Эдвард МакИнерни возглавлял группу с самого начала и исполнял большинство песен. Конечно, было бы неплохо, если бы в составе были два других главных исполнителя, но, к сожалению... Джон будет со своей супругой в качестве бэк-вокалистки.
Мерикан уже привозил "Bad Boys Blue" в Эстонию. "Он сам реально поет, а не так, что старик на сцене шевелит губами", - организатор считает, что ретро-группа может расшевелить публику в Тойла.
"Queen" также может понравиться более молодой аудитории
Мерикан организует концерты в Тойла с 2016 года. Концерт Томаса Андерса прошлым летом собрал более трех тысяч зрителей и стал лучшим результатом за всю историю.
Есть еще лучшие перспективы в эту пятницу с двумя исполнителями. "Что скрывать, молодой аудитории в прошлом году тоже было немного. Я ориентировался на старшее поколение, но осмелюсь сказать, что сегодня "Queen" могли бы обратиться и к новому поколению, людям в возрасте 20+, которые в курсе музыки".
Мерикан признался, что снова затеял большое дело, но вот как сделать скидку, он не знает.
- Я хочу обеспечить максимальное зрелище, чтобы люди были счастливы, когда уходят с концерта, и говорили, что вернутся. Я хочу сохранить аудиторию и одновременно увеличить ее. Я вижу, что у Ида-Вирумаа есть потенциал. Очень надеюсь, что этот концерт получится. Я верю, что это будет приятный вечер, и я сам взволнован.
Вход к певческой эстраде открыт с 19.00, начало концертов - в 20.30.