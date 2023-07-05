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По Ида-Вирумаа прокатилась волна угроз

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

4 июля в полицию сообщили, что в поселке Эрра волости Люганузе 31-летний мужчина угрожал своей матери.

В тот же день на улице Солдина в Нарве 38-летний мужчина угрожал бывшей супруге. Женщина испытала страх за свою жизнь.

3 июля на улице Салу в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 34-летняя женщина угрожала своему бывшему мужу. Мужчина пережил страх.

В этот же день пришло сообщение, что в квартире в Оруской части Кохтла-Ярве 41-летний мужчина угрожал своей матери.

Точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного расследования.

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