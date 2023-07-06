Министр образования хочет построить для Ярвеской школы новое здание по соседству с госгимназией

В июне министр предложила городу Кохтла-Ярве передать государству недвижимость по улице Пярна, 49, чтобы построить там новое учебное здание для Ярвеской школы. "Мы готовы начать архитектурный конкурс уже в этом календарном году", - сказала Каллас.

Учитывая количество рождений и прогнозы в Ярвеской части Кохтла-Ярве, через пять-семь лет в этом районе будет достаточно, по словам министра, двух основных школ. Поэтому она рекомендует городу Кохтла-Ярве объединить Кесклиннаскую основную школу и Славянскую основную школу. Новое здание Кесклиннаской школы на углу улиц Пярна и Вахтра должно быть готово к концу этого года. На время реорганизаций необходимо, по словам министра, найти решение для обеспечения подходящих условий обучения для учащихся Славянской основной школы.