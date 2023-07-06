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Министр образования хочет построить для Ярвеской школы новое здание по соседству с госгимназией

Эрик Гамзеев
, журналист
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Министр образования Кристина Каллас хочет построить для Ярвеской школы новое учебное здание на участке, где сейчас действует Славянская основная школа, которую город Кохтла-Ярве мог бы объединить с Кесклиннаской основной школой.
Министр образования Кристина Каллас хочет построить для Ярвеской школы новое учебное здание на участке, где сейчас действует Славянская основная школа, которую город Кохтла-Ярве мог бы объединить с Кесклиннаской основной школой. Фото: Igor Parv

Министр образования Кристина Каллас хочет построить новое здание для Ярвеской школы Кохтла-Ярве, которая была передана в ведение государства в прошлом году, рядом с государственной гимназией на участке, где сейчас действует Славянская основная школа.

В июне министр предложила городу Кохтла-Ярве передать государству недвижимость по улице Пярна, 49, чтобы построить там новое учебное здание для Ярвеской школы. "Мы готовы начать архитектурный конкурс уже в этом календарном году", - сказала Каллас.

Учитывая количество рождений и прогнозы в Ярвеской части Кохтла-Ярве, через пять-семь лет в этом районе будет достаточно, по словам министра, двух основных школ. Поэтому она рекомендует городу Кохтла-Ярве объединить Кесклиннаскую основную школу и Славянскую основную школу. Новое здание Кесклиннаской школы на углу улиц Пярна и Вахтра должно быть готово к концу этого года. На время реорганизаций необходимо, по словам министра, найти решение для обеспечения подходящих условий обучения для учащихся Славянской основной школы.

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