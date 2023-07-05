ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как такое вообще возможно?

Однако, в отличие от большинства предприятий, их постоянно сопровождают скандалы, связанные с коррупцией, налоговыми задолженностями и налоговыми махинациями. На самом деле "N&V", которое когда-то работало, уже не является той же фирмой, потому что, хотя название и осталось, предприятие изменилось путем слияний, ликвидаций и других юридических уловок, о чем свидетельствует множество удаленных из регистра предприятий с одним и тем же названием, но разным регистрационным номером.

Мы помним историю с коррупцией многолетней давности, в результате которой двое бывших городских руководителей Кохтла-Ярве были в итоге осуждены, но Николай Осипенко благодаря справке о состоянии здоровья избежал наказания и вывел также свою фирму из-под огня, хотя суд окончательно констатировал, что он получил преступный доход. Было дело о налоговом мошенничестве и других налоговых спорах. "N&V" и ее бывший владелец Николай Осипенко также находятся в центре крупного коррупционного скандала в Кохтла-Ярве, разразившегося в прошлом году. Нынешней весной "Северное побережье" подняло вопрос о том, как эти два предприятия могут оказывать услуги общественного характера, если они должны быть под санкциями. В большинстве случаев, однако, эти фирмы избежали неприятностей. Это, конечно, само по себе феномен, который, однако, вызывает вопрос: как такое вообще возможно?