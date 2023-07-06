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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство поддерживает организацию спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа?

Северное побережье
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Дмитрий Московцев.
Дмитрий Московцев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фонд интеграции открыл до 14 августа тур заявок, в рамках которого организаторы спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа могут запросить у государства поддержку в размере до 25000 евро. Всего будет распределено 350000 евро.

Директор Фонда интеграции ДМИТРИЙ МОСКОВЦЕВ:

- Прием заявок открыт с целью оживления развития Ида-Вирумаа путем поддержки предпринимательства в регионе. Спортивные и культурные мероприятия способствуют тому, что жители и предприятия Ида-Вирумаа действуют все более активно, спортивная и культурная жизнь региона становится все более разнообразной, а в Ида-Вирумаа приезжают гости со всей Эстонии и из-за рубежа.

Такая поддержка приносит пользу как Ида-Вирумаа, так и всей Эстонии. Чем больше людей из разных сообществ собираются вместе и действуют вместе, тем легче им найти общий язык и сотрудничать. Таким образом создаются совместные предприятия, которые помимо приятного опыта также предлагают возможности для развития успешного бизнеса.

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