ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство поддерживает организацию спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа?

- Прием заявок открыт с целью оживления развития Ида-Вирумаа путем поддержки предпринимательства в регионе. Спортивные и культурные мероприятия способствуют тому, что жители и предприятия Ида-Вирумаа действуют все более активно, спортивная и культурная жизнь региона становится все более разнообразной, а в Ида-Вирумаа приезжают гости со всей Эстонии и из-за рубежа.