Фонд интеграции открыл до 14 августа тур заявок, в рамках которого организаторы спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа могут запросить у государства поддержку в размере до 25000 евро. Всего будет распределено 350000 евро.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство поддерживает организацию спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа?
Директор Фонда интеграции ДМИТРИЙ МОСКОВЦЕВ:
- Прием заявок открыт с целью оживления развития Ида-Вирумаа путем поддержки предпринимательства в регионе. Спортивные и культурные мероприятия способствуют тому, что жители и предприятия Ида-Вирумаа действуют все более активно, спортивная и культурная жизнь региона становится все более разнообразной, а в Ида-Вирумаа приезжают гости со всей Эстонии и из-за рубежа.
Такая поддержка приносит пользу как Ида-Вирумаа, так и всей Эстонии. Чем больше людей из разных сообществ собираются вместе и действуют вместе, тем легче им найти общий язык и сотрудничать. Таким образом создаются совместные предприятия, которые помимо приятного опыта также предлагают возможности для развития успешного бизнеса.