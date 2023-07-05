ФОТО ДНЯ ⟩ Центральная площадь Йыхви стала ярко-красной

Аннели Мянд, руководитель ида-вируского региона фирмы "East Capital", обладающей правом пользования площадью, сказала, что на площади появится чуть более 40 парковочных мест, чуть более половины территории площади останется для пешеходов и там будут нынешней осенью или следующей весной установлены вазоны и уличная мебель. "Это решение не будет таким красивым, как поначалу планировалось, но площадь по крайней мере будет приведена в порядок и в будущем есть возможность улучшить ее".