ФОТО ДНЯ ⟩ Центральная площадь Йыхви стала ярко-красной

Сегодня началась долгожданная реновация центральной площади Йыхви, которая после фрезерования дырявого покрытия стала ярко-красной, какой она и была после постройки более 20 лет назад. Такой площадь не останется, так как в ходе ремонта здесь планируется уложить асфальт.
Аннели Мянд, руководитель ида-вируского региона фирмы "East Capital", обладающей правом пользования площадью, сказала, что на площади появится чуть более 40 парковочных мест, чуть более половины территории площади останется для пешеходов и там будут нынешней осенью или следующей весной установлены вазоны и уличная мебель. "Это решение не будет таким красивым, как поначалу планировалось, но площадь по крайней мере будет приведена в порядок и в будущем есть возможность улучшить ее".
По словам Мянд, ремонт покрытия площади займет две недели и в это время нельзя парковать автомобили. "Просим посетителей "Централа" это учитывать и парковать свой транспорт где-то в другом месте".