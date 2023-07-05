В Нарвской ратуше будут делать марципан и шоколад

"Мы очень рады сообщить, что в ближайшее время в Нарвской ратуше откроется ресторан, а жители и гости города смогут принять участие в интересных мастер-классах. В течение двух недель мы подпишем договоры с победителями аукциона и с нетерпением ждем открытия ресторана и мастерской. Надеемся, что подготовка к открытию заведений пройдет без заминок", – сказала вице-мэр Ирина Смирнова.