В Нарвской ратуше будут делать марципан и шоколад

В среду, 5 июля, на заседании Нарвской городской управы были подтверждены результаты письменного аукциона, согласно которым аренду помещения будут осуществлять две фирмы – OÜ Narva Catering и MANN GRUPP OÜ.
"Мы очень рады сообщить, что в ближайшее время в Нарвской ратуше откроется ресторан, а жители и гости города смогут принять участие в интересных мастер-классах. В течение двух недель мы подпишем договоры с победителями аукциона и с нетерпением ждем открытия ресторана и мастерской. Надеемся, что подготовка к открытию заведений пройдет без заминок", – сказала вице-мэр Ирина Смирнова.
Департамент развития и экономики Нарвы 25 мая объявил аукционы. Предметом торгов была аренда помещения пункта общепита на цокольном этаже здания Нарвской ратуши общей площадью 461,20 м2 и помещения на первом этаже здания Нарвской ратуши общей площадью 53,4 м2, где должны разместится разные мастерские, например, по изготовлению марципана и шоколада.
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