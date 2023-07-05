Силламяэска Энели Ефимова завоевала золото на юниорском ЧЕ

На этой дистанции Энели Ефимова побеждала и на прошлогоднем юниорском первенстве Европы в Бухаресте. Тогда она проплыла 50 метров брассом за 30,44 секунды, сообщает ERR.

В Белграде серебро завоевала Каролина Пехович (31,18) из Польши, бронзу - шведка Оливия Клинт (31,23). На этой дистанции Ефимовой принадлежит рекорд Эстонии - 30,08.

Это уже третий юниорский чемпионат Европы, на котором уроженка Силламяэ выигрывает золотые награды. В прошлом году Ефимова завоевала три золота - на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, а два года назад в Риме еще одно - на 100-метровке брассом.