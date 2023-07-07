Министерство образования поддержит строительство новой школы в Нарва-Йыэсуу

Министерство науки и образования Эстонии предложило Нарва-Йыэсуу вступить в переговоры в вопросе строительства новой основной школы, которая будет находиться в курортной части города. Государство намерено поддержать этот проект в объеме 85% от общей суммы строительства, это до 5 с половиной миллионов евро. Городу предстоит выделить порядка полутора миллионов евро в качестве самофинансирования, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Но надо сказать, что в эту сумму не входит строительство нового спортивного зала, поэтому на тему проектирования и строительства спортивного зала пристройкой к школе мы будем отдельно разговаривать как с министерством, так и с депутатским корпусом. И если говорить о сроках, то на сегодняшний день мы должны дать свое принципиальное согласие на то, что мы готовы вступить в эти переговоры, что проект строительства новой школы нам интересен", – сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Изначально у города было два плана по строительству новой школы. Один – вместо ныне существующей школы, а второй – в комплексе с восстановлением курзала.

"Это будет отдельно стоящее здание школы, которая будет проектироваться и строиться на том же самом участке, где находится существующая школа. Скорее всего мы предусмотрим это таким образом, что будем проектировать и строить рядом, минимально затронув существующий комплекс", – отметил Ильин.