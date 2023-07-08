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ОПРОС ⟩ Какие новые предприятия вы хотели бы видеть в Ида-Вирумаа?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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В Нарве началось строительство завода по производству магнитов, через два года там должно работать 400 человек.
В Нарве началось строительство завода по производству магнитов, через два года там должно работать 400 человек. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хардо НИЙНЕПУУ, рабочий завода:

- Непростой вопрос, но правда в том, что в принципе рабочих мест региону требуется много. Сказать что-то конкретное трудно, ведь заводы могут действовать на окружающую среду... Что бы ни строили, главное, чтобы зарплата была достойной, в том числе для простых людей тоже. Чтобы можно было жить на эти деньги.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Прийт КАМА, шахтер:

- Выделенные из фонда деньги есть и надо хорошо подумать, что создавать в регионе. Нужны и заводы, и фабрики. В Нарве строят новый завод, обещая среднюю эстонскую зарплату, но даже она сейчас не слишком привлекательная и вряд ли обеспечит людям достойную жизнь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена БОБОКИНА, работник сферы обслуживания:

- Спорный вопрос, ведь наш регион изначально производственный - химиков и шахтеров. Люди противятся предприятиям, влияющим на экологию, и я тоже считаю, что хотя очень нужны новые рабочие места, надо в первую очередь заботиться о здоровье людей. В 21-м веке есть современные технологии производства, которые не влияют на окружающую среду, такие надо искать. Но в любом случае работа людям нужна.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Татьяна МИХАЙЛИЧЕНКО, работник деревообрабатывающего предприятия:

- Может быть, что-то из сферы пищевой промышленности? Здесь вообще мало всего - мы приехали из Украины, полгода искали хоть какую-то работу. К счастью, недавно нашли. В Украине намного больше разных производств. А тут что угодно построить - все будет кстати.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сергей МАЛАЙ, энергетик:

- Да что угодно, например, предприятия по переработке мусора - хоть в каждом городе пригодится. Главное, чтобы у людей была возможность где-то работать.

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