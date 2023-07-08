ОПРОС ⟩ Какие новые предприятия вы хотели бы видеть в Ида-Вирумаа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хардо НИЙНЕПУУ, рабочий завода: - Непростой вопрос, но правда в том, что в принципе рабочих мест региону требуется много. Сказать что-то конкретное трудно, ведь заводы могут действовать на окружающую среду... Что бы ни строили, главное, чтобы зарплата была достойной, в том числе для простых людей тоже. Чтобы можно было жить на эти деньги.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Прийт КАМА, шахтер: - Выделенные из фонда деньги есть и надо хорошо подумать, что создавать в регионе. Нужны и заводы, и фабрики. В Нарве строят новый завод, обещая среднюю эстонскую зарплату, но даже она сейчас не слишком привлекательная и вряд ли обеспечит людям достойную жизнь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена БОБОКИНА, работник сферы обслуживания: - Спорный вопрос, ведь наш регион изначально производственный - химиков и шахтеров. Люди противятся предприятиям, влияющим на экологию, и я тоже считаю, что хотя очень нужны новые рабочие места, надо в первую очередь заботиться о здоровье людей. В 21-м веке есть современные технологии производства, которые не влияют на окружающую среду, такие надо искать. Но в любом случае работа людям нужна.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна МИХАЙЛИЧЕНКО, работник деревообрабатывающего предприятия: - Может быть, что-то из сферы пищевой промышленности? Здесь вообще мало всего - мы приехали из Украины, полгода искали хоть какую-то работу. К счастью, недавно нашли. В Украине намного больше разных производств. А тут что угодно построить - все будет кстати.