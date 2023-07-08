"Подарить домашнее тепло и любовь детям, оставшимся без семейной заботы, могут только люди с большим сердцем", - не устает повторять региональный директор НКО "Каждому ребенку - семья" ("Igale Lapsele Pere") Любовь Дорошенко. Мы еще раз убедились в этом, побывав на днях в одной из попечительских семей - Александр Горемыкин и Ирина Голубева воспитали двоих биологических и шестерых приемных детей. Сейчас с ними трое - и, как уверяют хозяева, их дом полон радости.

Ирина мечтала о детях, как минимум о двоих, но случилось непредвиденное - попав в аварию, получила травму позвоночника. Какие уж тут дети, когда и о семье мечтать не приходится. Говорит, что тогда думала о том, чтобы открыть мини-детдом или дом престарелых, хотелось заботиться о ком-то, чтобы было все по-доброму и спокойно... Но судьба не оставила ее в одиночестве - приехав в санаторий на реабилитацию, она встретила Александра, у которого оказались похожие проблемы. Неунывающая, оптимистичная Ирина понравилась, он пригласил ее в гости. Приехала в Кохтла-Ярве и осталась, уже 35 лет вместе.