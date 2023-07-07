В Ида-Вирумаа открылся тур подачи ходатайств на поддержку инвестиций малых и средних предприятий

Предприятия смогут получить поддержку для разработки новой продукции, внедрения новых технологий, оптимизации рабочих процессов и расширения производства. Максимальная сумма пособия составляет 500 000 евро, а общий бюджет меры – 15 миллионов евро.

По словам Сигрид Харьо, члена правления объединенного учреждения EAS и KredEx, целью является поддержка диверсификации экономики Ида-Вирумаа и конкурентоспособности малых и средних предприятий. «Поддерживаемые Фондом справедливого перехода инвестиции могут быть направлены на разработку новой продукции и процессов, а также на приобретение оборудования и расширение производства», - перечисляет Харьо.

«Не все предприятия видят необходимость завоевывать весь мир. Некоторые хотят своей небольшой командой выполнять больше заказов и увеличить оборот на 50 процентов. Кто-то хочет купить новый станок, кто-то новое программное обеспечение. Все это вполне понятные потребности развития, которые знакомы многим малым предприятиям. Учитывая именно такие потребности, мы и предусмотрели в рамках Фонда справедливого перехода инвестиционное пособие для МСП», - объяснил Иван Сергеев, координатор Фонда справедливого перехода Министерства финансов.

Это третья мера Фонда справедливого перехода, направленная на развитие предприятий. Летом 2022 года была открыта мера по поддержке крупных инвестиций, направленных на создание рабочих мест в Ида-Вирумаа, и 28 июня в Нарве началось строительство первого получившего пособие проекта – завода магнитов NEO Performance Materials. 17 июля также откроется тур подачи ходатайств на поддержку осуществляемых предприятиями в Ида-Вирумаа научно- технических разработок и реализацию высокотехнологичных пилотных проектов.

Минимальная сумма пособия в рамках меры поддержки инвестиций МСП составляет 30 000 евро, а максимальная - 500 000 евро на проект. Доля пособия может составлять до 45% от общей суммы инвестиции в случае микро- и малых предприятий и 35% для средних предприятий. Все работы, запланированные в рамках проекта, должны быть завершены не позднее 31 августа 2026 года.