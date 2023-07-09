ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Управление должно не только быть, но и казаться честным

Сейчас вокруг директора Кивиылиской 1-й средней школы снова возникли трения. В сегодняшнем номере "СП" мы обсуждаем случай, когда перебранка между учеником и учителем имела невероятно большие последствия. Учитель сказала "СП", что на самом деле это вовсе не ее ученик. Но так как мальчик помешал началу урока и отказался покинуть помещение для отдыха, где должен был начаться урок, она пошла помочь коллеге. Результатом стало вмешательство родителей и требование уволить учителя.

Однако стороны продолжают рассказывать разные версии. Но дело в том, что далее последовали две надзорные процедуры в школе практически одинакового содержания, что не является обычным делом. Было ли это осуществлено под давлением родителя, имеющего значительное влияние в тех местах, или нет, однозначно сказать в настоящее время невозможно. Но у тех, кто утверждает это, есть своя собственная логическая цепочка событий, которую нужно проработать. Если волостное управление говорит, что перед тем, как передать школу государству, оно хотело проверить, насколько правильно там все устроено, то почему такой же надзор не был проведен в двух других школах, которые осенью также перейдут под государственное управление? Почему директор городской русской школы не получила аналогичного предупреждения наравне с директором Кивиылиской 1-й средней школы, когда стало известно, что проведенный там министерством надзор выявил еще более серьезные нарушения? Потому ли, что она принадлежит к правящему альянсу?