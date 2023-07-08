ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас

Недавно для нее стало шокирующим сюрпризом, что в Ида-Вирумааском центре профессионального образования только несколько специальностей можно изучать на эстонском языке, а все остальное обучение ведется на русском языке. Поэтому директору Ханнесу Метсу пришлось уйти в отставку, и увидим, как быстро эстонский язык ворвется в двери этого учебного заведения под руководством нового директора Мати Лукаса.

На этой неделе Кристина Каллас обнаружила, что Министерству образования в следующем году не хватает 27 миллионов евро для перехода на эстоноязычное образование из-за неправильного составления бюджета. Однако министр финансов Март Вырклаэв назвал 27 миллионов и вовсе дополнительной идеей и сказал, что на дополнительные деньги надеяться не стоит - переход нужно осуществлять на те деньги, которые имеются.