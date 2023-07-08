Суд: Пахка должен опровергнуть ложное утверждение, Иванова не получит компенсацию

Рийна Иванова добилась половинчатой победы над Янеком Пахка в суде: одно утверждение должно быть опровергнуто, но желаемой денежной компенсации она не получит.

Вируский уездный суд постановил, что Янек Пахка, депутат городского собрания Кохтла-Ярве, должен опровергнуть ложное утверждение в отношении депутата городского собрания и бывшего вице-мэра Рийны Ивановой. В то же время суд не поддержал востребование денежной компенсации от Пахка и пяти других депутатов в пользу Ивановой, как она просила в поданном иске. Решение еще не вступило в силу.