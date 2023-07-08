Суд: Пахка должен опровергнуть ложное утверждение, Иванова не получит компенсацию

Вируский уездный суд постановил, что Янек Пахка, депутат городского собрания Кохтла-Ярве, должен опровергнуть ложное утверждение в отношении депутата городского собрания и бывшего вице-мэра Рийны Ивановой. В то же время суд не поддержал востребование денежной компенсации от Пахка и пяти других депутатов в пользу Ивановой, как она просила в поданном иске. Решение еще не вступило в силу.
Суд обязал Пахка опубликовать в аккаунте избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" в "Фейсбуке" под заголовком "Опровержение ложного утверждения в адрес Рийны Ивановой" текст вместе со своей фотографией: "Я опубликовал в адрес Рийны Ивановой утверждение, будто бы Рийна Иванова, будучи заместителем мэра Кохтла-Ярве, по сути, создала в городской управе Кохтла-Ярве новое рабочее место. Данное утверждения является ложным, и я опровергаю его. Янек Пахка".