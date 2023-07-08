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Суд: Пахка должен опровергнуть ложное утверждение, Иванова не получит компенсацию

Эрик Гамзеев
, журналист
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Рийна Иванова добилась половинчатой победы над Янеком Пахка в суде: одно утверждение должно быть опровергнуто, но желаемой денежной компенсации она не получит.
Рийна Иванова добилась половинчатой победы над Янеком Пахка в суде: одно утверждение должно быть опровергнуто, но желаемой денежной компенсации она не получит. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд постановил, что Янек Пахка, депутат городского собрания Кохтла-Ярве, должен опровергнуть ложное утверждение в отношении депутата городского собрания и бывшего вице-мэра Рийны Ивановой. В то же время суд не поддержал востребование денежной компенсации от Пахка и пяти других депутатов в пользу Ивановой, как она просила в поданном иске. Решение еще не вступило в силу.

Суд обязал Пахка опубликовать в аккаунте избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" в "Фейсбуке" под заголовком "Опровержение ложного утверждения в адрес Рийны Ивановой" текст вместе со своей фотографией: "Я опубликовал в адрес Рийны Ивановой утверждение, будто бы Рийна Иванова, будучи заместителем мэра Кохтла-Ярве, по сути, создала в городской управе Кохтла-Ярве новое рабочее место. Данное утверждения является ложным, и я опровергаю его. Янек Пахка".

Рийна Иванова, которая также много лет являлась председателем городского собрания Кохтла-Ярве, подала в августе прошлого года иск против членов городского собрания Янека Пахка, Хендрика Агура, Маре Роозилехт, Светланы Владимировой, Евгения Салтыкова и Светланы Колло в связи с двумя эпизодами.

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