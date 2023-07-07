В Кохтла-Ярве полиция применила оружие, чтобы остановить нападение собаки

В четвелг в полицию поступило сообщение о том, что крупная собака, привязанная к дереву возле продуктового магазина на улице Кесаллеэ в Кохтла-Ярве, вырвалась на свободу и напала там на меньшую собаку, которая впоследствии скончалась от полученных травм.

Владелец нападавшей собаки в прошлом также попадал в полицию из-за нарушений правил содержания домашних животных. Полицейские договорились с владельцем собаки по телефону, что он отдаст свою собаку в приют для животных, на что он согласился.

Сегодня утром, когда полиция прибыла в дом владельца собаки вместе с работником приюта, мужчина выпустил собаку. Полицейские применили огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов, чтобы остановить животное, которая бежала к ним и пыталась их укусить. Собака была ранена и находится под наблюдением в приюте для животных.

Ни сотрудники полиции, ни работник приюта не пострадали.

«Применение огнестрельного оружия в общественном месте — это самый экстремальный способ, и полиция никогда не поступает легкомысленно, в том числе по отношению к животным», — сказал начальник Йыхвиского полицейского отделения Андреас Клиймант.

«Сложившаяся ситуация требовала быстрой реакции и отражения атаки. Положительным моментом является то, что ни наши чиновники, ни работник приюта не пострадали, а травмы собаки не опасны для жизни».