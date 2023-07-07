Раскол в Центристской партии: Ратас предложил провести внеочередной конгресс партии

«Аргументы, что из-за пожертвования Центристскую партию стали бы связывать с «Отечеством» и EKRE, или что принять пожертвование означало бы нанести урон репутации партии, выглядят надуманными. Никто не сомневался в том, что речь идет о пожертвовании, сделанном из мировоззренческих соображений. Тем не менее решили нанести урон репутации партии, поставив под вопрос возможность воспринимать ее всерьез, а также ее деятельности и развитию»,- сказал Ратас.

Он отметил, что ряд проектов партии сейчас поставлен на паузу в связи с финансовыми трудностями. «У нас не было возможности в достаточной степени поддерживать округа, проводить кампании или разъяснять людям свою позицию через партийную газету. Все это было поставлено в упрек сегодняшнему правлению, несмотря на то, что за год до парламентских выборов партии пришлось выплатить 843 000 евро за прошлые кампании, и в то время для партии это был экзистенциальный вопрос. Тем не менее некоторые члены правления, руководители округов решили не использовать возможность хоть немного улучшить ситуацию, так как их не устраивает председатель», - сказал Ратас.