В Тойла в аварии пострадала женщина

7 июля около 14 часов произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Йыхви-Уйкала и Сака-Онтика-Тойла в деревне Валасте Тойлаской волости, где, по предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем грузовика Scania не уступил дорогк приближающемуся автомобилю Opel, которым управляла 50-летняя женщина.