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В Тойла в аварии пострадала женщина

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В пятницу в Тойлаской волости столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один человек.

7 июля около 14 часов произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Йыхви-Уйкала и Сака-Онтика-Тойла в деревне Валасте Тойлаской волости, где, по предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем грузовика Scania не уступил дорогк приближающемуся автомобилю Opel, которым управляла 50-летняя женщина.

В результате столкновения пострадала пассажирка «Опеля», 75-летняя женщина и доставлена ​​в больницу.

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