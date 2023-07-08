Ратас негативно оценил поездку Тоом в Россию

Председатель Центристской партии Юри Ратас осудил свою коллегу по политической силе, депутата Европарламента Яну Тоом за ее недавнюю поездку в Российскую Федерацию.
"Как я к этому отношусь? Плохо. Я считаю, что сегодня и особенно в сегодняшнее время эстонские политики, а депутаты Европейского парламента также политики, не должны посещать Россию", - заявил Ратас в пятницу в студии "Актуальной камеры", передает ERR.
По словам Ратаса, он намерен обсудить с Яной Тоом ее поездку в Россию.
Он также дал понять, что не может никому запрещать туда ездить, но считает неправильным посещение России, которая "является агрессором".
В ходе однодневной поездки в Санкт-Петербург Яна Тоом встретилась со своей сестрой и высланной из Эстонии по инициативе спецслужб Зоей Палямар.
В настоящее время Палямар при помощи бюро Яны Тоом оспаривает решение о своей депортации.