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Ратас негативно оценил поездку Тоом в Россию

Эрик Калда
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Юри Ратас и Яна Тоом.
Юри Ратас и Яна Тоом. Фото: Sander Ilvest

Председатель Центристской партии Юри Ратас осудил свою коллегу по политической силе, депутата Европарламента Яну Тоом за ее недавнюю поездку в Российскую Федерацию.

"Как я к этому отношусь? Плохо. Я считаю, что сегодня и особенно в сегодняшнее время эстонские политики, а депутаты Европейского парламента также политики, не должны посещать Россию", - заявил Ратас в пятницу в студии "Актуальной камеры", передает ERR.

По словам Ратаса, он намерен обсудить с Яной Тоом ее поездку в Россию.

Он также дал понять, что не может никому запрещать туда ездить, но считает неправильным посещение России, которая "является агрессором".

В ходе однодневной поездки в Санкт-Петербург Яна Тоом встретилась со своей сестрой и высланной из Эстонии по инициативе спецслужб Зоей Палямар.

В настоящее время Палямар при помощи бюро Яны Тоом оспаривает решение о своей депортации.

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