Видео ⟩ Тысячи людей собрались на слете охотников в шахтном музее Кохтла-Нымме

Слет, который в этом году называется «Под землей и на зеле», начался с шествия, в котором очередь участников достигала километра.

Участники шествия прошли под землей от бывшей обогатительной фабрики к проходам шахтного музея и оттуда вышли к большой праздничной палатке.

Председатель Общества охотников Эстонии Маргус Пууст сказал, что помимо охотников в Кохтла-Нымме собрались члены их семей и многие другие любители охоты. «Охота — это такое клубное дело. Чем больше охота подвергается нападкам в мире, тем больше охота спряталась в коконе в других странах мира. Мы не хотим быть спрятанными где-то, мы хотим быть видимыми, объяснить остальным эстонцам, зачем нужна охота", - сказал он.

По словам Пууста, в программу встречи входят спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы, а также конкурс рассказчиков охотничьих историй.