Фотовыставка о шествиях Певческого праздника дойдет до Кохтла-Ярве

С 10 июля на площади Раху перед зданием горуправы Кохтла-Ярве откроется фотовыставка, посвященная истории Певческих праздников "Laulupeo teekond läbi aegade".
Выставка состоит из 72 больших панелей размером 2×2,5 м, на которых представлены фотографии о прошедших в Таллинне в разные эпохи шествиях общих певческих праздников. Шествия являются частью традиции Праздника песни и танца.
Впервые выставка была показана в 2019 году на площади Вабадузе в Таллинне. С января 2022 года она путешествует по уездам и демонстрируется на центральных площадях.
Кохтла-Ярве первым в Ида-Вирумаа примет выставку, которая останется на площади Раху до конца лета, а затем переедет в Нарву.
"Певческий праздник является важным и значимым событием для всех эстонцев, он рожден любовью к своему языку, культуре и родине, а праздничное шествие является неотъемлемой частью праздника, который, как и пение, символизирует единство со своим народом», — сказала мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.
Торжественная церемония открытия выставки состоится 10 июля с 18:00 до 21:00 и станет также открытием Дней города Кохтла-Ярве 2023 года, которые пройдут с 10 по 16 июля. Помимо выставки, гостей ожидает лекция о традиции проведения Певческих праздников и концерт с участием Кохтла-Ярвеского городского оркестра и народных танцоров из Кохтла-Ярве и Йыхви.