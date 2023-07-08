Фотовыставка о шествиях Певческого праздника дойдет до Кохтла-Ярве

Выставка состоит из 72 больших панелей размером 2×2,5 м, на которых представлены фотографии о прошедших в Таллинне в разные эпохи шествиях общих певческих праздников. Шествия являются частью традиции Праздника песни и танца.

Впервые выставка была показана в 2019 году на площади Вабадузе в Таллинне. С января 2022 года она путешествует по уездам и демонстрируется на центральных площадях.

Кохтла-Ярве первым в Ида-Вирумаа примет выставку, которая останется на площади Раху до конца лета, а затем переедет в Нарву.

"Певческий праздник является важным и значимым событием для всех эстонцев, он рожден любовью к своему языку, культуре и родине, а праздничное шествие является неотъемлемой частью праздника, который, как и пение, символизирует единство со своим народом», — сказала мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.