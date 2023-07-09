Мошенники получили крупную сумму от жительницы Йыхви

Женщине сказали, что кто-то подал заявку на смену ее номера телефона и что на имя жертвы также был взят кредит.

Мошенник утверждал, что на основании этой информации он начнет искать мошенников, взявших кредит на имя женщины.

Затем жертве позвонил предполагаемый сотрудник банка SEB и попросил ее загрузить приложение RustDesk, чтобы остановить деятельность мошенников.