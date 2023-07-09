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Мошенники получили крупную сумму от жительницы Йыхви

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В полицию обратилась жительница Йыхви, которой позвонили мошенники, представившись оператором Elisa и сотрудником банка SEB.

Женщине сказали, что кто-то подал заявку на смену ее номера телефона и что на имя жертвы также был взят кредит.

Мошенник утверждал, что на основании этой информации он начнет искать мошенников, взявших кредит на имя женщины.

Затем жертве позвонил предполагаемый сотрудник банка SEB и попросил ее загрузить приложение RustDesk, чтобы остановить деятельность мошенников.

Женщина скачала приложение на свой телефон. Позже она обнаружила, что на ее имя был взят кредит в размере 10 100 евро, из которых 9 300 евро позже были переведены с ее банковского счета на чужой счет.

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