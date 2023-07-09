Число заключенных в Эстонии достигло рекордно низкого уровня

Число заключенных в Эстонии опустилось до рекордно низкой отметки: наказание в местах лишения свободы отбывает 1994 человека.
По оценке Министерства юстиции, этому способствовало появление новых альтернативных мер наказания, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Свою роль сыграло и то, что все меньше несовершеннолетних попадают в тюрьму. На данный момент в заключении находится лишь один несовершеннолетний. А самый распространенный вид альтернативного наказания - это общественно-полезный труд.
"Ежедневно где-то тысячи людей в Эстонии под надзором службы пробации занимаются общественно-полезным трудом. Например, убирают парк и делают другие такие работы. И я думаю, что это самая такая успешная альтернативная мера. Но у нас есть, например, система электронного надзора. Эта мера тоже довольно успешная", - объяснил вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.
Ежегодно в тюрьмах становится на 100-120 человек меньше. По словам Райта Куузе, если такая тенденция продолжится, то будут необходимы изменения в рабочем порядке. Он также добавил, что более разумной идеей может стать расселение заключенных в камеры по одному.