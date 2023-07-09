Вс, 9.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ВИДЕО ⟩ В Тойлаской регате принимают участие 33 юных яхтсмена со всей Эстонии

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Молодые яхтсмены в Тойласком порту.
Молодые яхтсмены в Тойласком порту. Фото: Piia Tamm

В стартовавшей в субботу на двухдневной регате в Тойла принимают участие 33 юных яхтсмена со всей Эстонии.

В основном классе «Оптимист» участвуют 5 спортсмена, кроме того,  соревнуются также в классе начинающих.

Самый дальний участник приехал с острова Хийумаа.

Помимо спортсменов-парусников из Тойла, из Ида-Вирумаа принимают участие спортсмены из Нарва-Йыэсуу.

Вступительная серия LHV – это серия для детей, начинающих соревноваться. Этапы серии по возможности проводятся в защищенной акватории, продолжительность заездов 25-35 минут. 

По итогам первого дня юные моряки из Тойла и Нарва-Йыэсуу вошли в первую пятерку.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх