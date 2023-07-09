ВИДЕО ⟩ В Тойлаской регате принимают участие 33 юных яхтсмена со всей Эстонии

В стартовавшей в субботу на двухдневной регате в Тойла принимают участие 33 юных яхтсмена со всей Эстонии.
В основном классе «Оптимист» участвуют 5 спортсмена, кроме того, соревнуются также в классе начинающих.
Самый дальний участник приехал с острова Хийумаа.
Помимо спортсменов-парусников из Тойла, из Ида-Вирумаа принимают участие спортсмены из Нарва-Йыэсуу.
Вступительная серия LHV – это серия для детей, начинающих соревноваться. Этапы серии по возможности проводятся в защищенной акватории, продолжительность заездов 25-35 минут.
По итогам первого дня юные моряки из Тойла и Нарва-Йыэсуу вошли в первую пятерку.