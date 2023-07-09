МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.07-13.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 9 июля

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - Мартен Кунингас и Роберт Линна. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - из Кохтла-Ярве от "Prestone", 17.20 - от старой кохтла-ярвеской аптеки. Билет туда-сюда - 5 евро. Информация по тел. 514 3930.

* В Нарва-Йыэсууском порту у причала в 18.00 - концерт. Выступает "Хали-Гали band".

Понедельник, 10 июля

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - II гала-концерт участников мастер-класса фестиваля "Фортепианное лето Эстонии" совместно с Нарвским симфоническим оркестром. Билет предварительно - 15-25 евро, в день концерта - 20-30 евро.

Вторник, 11 июля

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - III гала-концерт участников мастер-класса фестиваля "Фортепианное лето Эстонии" совместно с Нарвским симфоническим оркестром. Билет предварительно - 12-18 евро, в день концерта - 17-23 евро.

Среда, 12 июля

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - концерт под крышей. Выступает трио "Winter-Hess-Huntley" (Финляндия-Дания-США). Билет - 7 и 10 евро.

Четверг, 13 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Отт Индермитте (баритон) и Пирет Айдуло (орган). Вход бесплатный.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечера, посвященные Игорю Северянину. Лекция биографа Михаила Петрова "От Гороховой до Херне".

СПОРТ

Воскресенье, 9 июля

* В Тойласком порту в 10.00 - Тойлаская регата, юношеские соревнования по парусному спорту; 2-й день.

Понедельник, 10 июля

* В Ийзаку на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.