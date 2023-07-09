МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.07-13.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 июля.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 9 июля
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - Мартен Кунингас и Роберт Линна. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - из Кохтла-Ярве от "Prestone", 17.20 - от старой кохтла-ярвеской аптеки. Билет туда-сюда - 5 евро. Информация по тел. 514 3930.
* В Нарва-Йыэсууском порту у причала в 18.00 - концерт. Выступает "Хали-Гали band".
Понедельник, 10 июля
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - II гала-концерт участников мастер-класса фестиваля "Фортепианное лето Эстонии" совместно с Нарвским симфоническим оркестром. Билет предварительно - 15-25 евро, в день концерта - 20-30 евро.
Вторник, 11 июля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - III гала-концерт участников мастер-класса фестиваля "Фортепианное лето Эстонии" совместно с Нарвским симфоническим оркестром. Билет предварительно - 12-18 евро, в день концерта - 17-23 евро.
Среда, 12 июля
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - концерт под крышей. Выступает трио "Winter-Hess-Huntley" (Финляндия-Дания-США). Билет - 7 и 10 евро.
Четверг, 13 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Отт Индермитте (баритон) и Пирет Айдуло (орган). Вход бесплатный.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечера, посвященные Игорю Северянину. Лекция биографа Михаила Петрова "От Гороховой до Херне".
СПОРТ
Воскресенье, 9 июля
* В Тойласком порту в 10.00 - Тойлаская регата, юношеские соревнования по парусному спорту; 2-й день.
Понедельник, 10 июля
* В Ийзаку на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Вторник, 11 июля
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 12 июля
* В Паннъярве на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
* В Нарва-Йыэсуу в 18.00 - Нарвский день ориентирования. Информация: narvaorient.blogspot.com (на русском языке).
Четверг, 13 июля
* На стадионе Йыхвиской основной русской школы в 15.00 - этап серийного соревнования юных метателей Ида-Вирумаа.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 9 июля
* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.00 до 19.00 - продуктовая ярмарка дня рыбака.
* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 - собрание "Tudulinna 440". Участвует Авинурмеский духовой оркестр.
* В Васкнарвском порту с 16.00 - открытие фестиваля Чудского озера. Учебные классы, сауны, прогулки на ладье по реке Нарве. Хедлайнеры культурной программы: в 19.00 - Марко Матвере и Пеэп Раун. Информация: sisevetefestival.ee.
* В Тойла на певческой сцене в 18.00 - научное шоу "Трех поросят" и мастерская по приготовлению мороженого. Билет - 5 евро, детям до 2 лет бесплатно.
Понедельник, 10 июля
* В Кохтла-Ярве на площади перед зданием горуправления в 18.00 - открытие Дней города. Выступают городской оркестр, коллективы народного танца и хоры. Фотовыставка "Laulupeo teekond läbi aegade" / "Путь Певческого праздника сквозь время".
Вторник, 11 июля
* В Сомпа на территории бани (ул. Канникезе, 12) в 18.00 в рамках Дней города Кохтла-Ярве - "Saunafest": пенная вечеринка, японская баня, "прорубь" и уличное кафе. В помещениях сомпаской бани работает классическая парная. Билет - 6 евро.
Среда, 12 июля
* В рамках Дней города Кохтла-Ярве - серия экскурсий "Avasta oma linna!" / "Узнай свой город!": 15.00-18.00 - можно посетить Музей сланца (ул. Тууслари, 22); 18.00 - велопоход с любителем велоспорта Харди Райендом (на эстонском языке); 18.00-20.00 - экскурсия "Kohtla-Järve linna lood" / "Истории города Кохтла-Ярве" с директором Музея сланца Айнаром Варинурмом (на русском языке); 19.00-21.00 - экскурсия "Kohtla-Järve südalinna saladused" / "Секреты центра города" с мэром Вирве Линдер (на эстонском языке); 20.00 (на русском языке) и 21.00 (на эстонском языке) - ночные экскурсии по центру культуры. На экскурсии необходимо зарегистрироваться. Информация: kohtla-jarve.ee.
Четверг, 13 июля
* В Ахтме на площади в 18.00 в рамках Дней города Кохтла-Ярве - викторина "Мозгобойня" (на русском языке). Плата за участие - 10 евро. Необходима предварительная регистрация команд (команда - до 10 человек). Информация: kohtla-jarve.ee.