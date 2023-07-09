Выяснились самые популярные специальности в вузах Эстонии

Во многих вузах завершился прием заявок и определились самые популярные специальности, но еще предстоит дождаться окончательных результатов и следить за рейтингом.
Информационная система поступления (SAIS) показывает, что в этом году в Тартуский университет (ТУ) было подано более 13 000 заявок, за ним следуют Таллиннский университет с более чем 7000 заявлений и Таллиннский технический университет (ТТУ), который получил более 5000 заявок, пишет "Постимеэс".
В этом году на эстоноязычное обучение в ТУ было подано на 15 процентов больше заявлений, чем в прошлом году. По словам руководителя приемной комиссии ТУ Туули Кальдма, она рада растущей популярности профессии учителя. В сотрудничестве с Министерством образования и науки университет открыл 300 дополнительных учебных мест вместо обычных 500 учебных мест, чтобы принять больше желающих. Несмотря на увеличение учебных мест, конкуренция по-прежнему высока. По сравнению с прошлым годом претендентов на получение педагогического образования стало на треть больше.
Как и в Тарту, в Таллинне также проявлен большой интерес к педагогике. На одно учебное место подано 12,41 заявок. Помимо потребности в психологах, постоянно говорят и о нехватке учителей, что, по словам заведующей учебной частью Таллиннского университета Хелен Йоост, заставило людей что-то поменять в своей карьере. «Педагог дошкольного образования, специальная педагогика и управление образованием более популярны среди кандидатов, которые уже работают в этой сфере, но хотят получить квалификацию или улучшить свои знания и навыки», - сказала Йоост.
Однако в этом году в Таллиннском университете на первом месте стоит психология, на которую было подано в общей сложности 718 заявлений. На одно место претендует целых 18 человек. «Люди по-прежнему интересуются человеческим поведением и его причинами, особенно теми, которые невидимы глазу», - сказала Хелен Йоост.
Она добавила, что в последние годы много говорят о нехватке специалистов по психологии, что побуждает кандидатов подавать заявки. «В то же время мы замечаем, что многие кандидаты были тесно или косвенно связаны с темой психического здоровья и хотят больше узнать об этой области и внести свой вклад», - сказала Йоост.
А в ТТУ в этом году ключевыми словами являются бизнес и инфотехнологии. Проректор по учебной работе ТТУ Хендрик Волль считает, что за успехом стоят хорошие руководители программ и широкий выбор вариантов в рамках специальности. «Всего у нас в бизнес-программе пять специализаций, а это значит, что это программа с широким выбором. В информатике очень хорош руководитель программы Аго Луберг, который за последние годы много сделал для популяризации специальности в вузах, и его работа приносит результаты», - сказал он.