Выяснились самые популярные специальности в вузах Эстонии

Информационная система поступления (SAIS) показывает, что в этом году в Тартуский университет (ТУ) было подано более 13 000 заявок, за ним следуют Таллиннский университет с более чем 7000 заявлений и Таллиннский технический университет (ТТУ), который получил более 5000 заявок, пишет "Постимеэс".

В этом году на эстоноязычное обучение в ТУ было подано на 15 процентов больше заявлений, чем в прошлом году. По словам руководителя приемной комиссии ТУ Туули Кальдма, она рада растущей популярности профессии учителя. В сотрудничестве с Министерством образования и науки университет открыл 300 дополнительных учебных мест вместо обычных 500 учебных мест, чтобы принять больше желающих. Несмотря на увеличение учебных мест, конкуренция по-прежнему высока. По сравнению с прошлым годом претендентов на получение педагогического образования стало на треть больше.

Как и в Тарту, в Таллинне также проявлен большой интерес к педагогике. На одно учебное место подано 12,41 заявок. Помимо потребности в психологах, постоянно говорят и о нехватке учителей, что, по словам заведующей учебной частью Таллиннского университета Хелен Йоост, заставило людей что-то поменять в своей карьере. «Педагог дошкольного образования, специальная педагогика и управление образованием более популярны среди кандидатов, которые уже работают в этой сфере, но хотят получить квалификацию или улучшить свои знания и навыки», - сказала Йоост.