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Новая неделя будет теплой, но дождливой

Эрик Калда
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На следующей неделе от дождя никуда не деться.
На следующей неделе от дождя никуда не деться. Фото: Taavi Sepp

На следующей неделе температура воздуха повысится до 24 градусов, но от дождя никуда не деться.

В начале новой недели зона повышенного давления сместится с западного на восточное побережье Балтийского моря. Ночь ясная и в основном без осадков. В понедельник местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночью температура воздуха местами опустится ниже 10 градусов в центре страны, на побережье она остается на уровне 15 градусов. Днем 16-22 градуса тепла, пишет rus.delfi.

Вторник ожидается в основном без дождей, но нельзя исключать местами небольшие ливни. Ветер слабый, преимущественно дует с востока. Ночью температура воздуха может опуститься до 6 градусов, а на побережье держится около 15 градусов. Днем температура поднимется до 22 градусов.

В среду область повышенного давления будет медленно двигаться на восток. В результате ночь останется ясной и прохладной при слабом восточном ветре - температура воздуха понизится до 6-7 градусов в центральной Эстонии и около 15 градусов на побережье. Днем с моря надвигается область пониженного давления, и под ее напором усиливается юго-восточный ветер. Погода останется без осадков, дождевые облака могут достичь островов только к вечеру. Температура воздуха 20-24 градуса.

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