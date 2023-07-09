Новая неделя будет теплой, но дождливой

В начале новой недели зона повышенного давления сместится с западного на восточное побережье Балтийского моря. Ночь ясная и в основном без осадков. В понедельник местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночью температура воздуха местами опустится ниже 10 градусов в центре страны, на побережье она остается на уровне 15 градусов. Днем 16-22 градуса тепла, пишет rus.delfi.

Вторник ожидается в основном без дождей, но нельзя исключать местами небольшие ливни. Ветер слабый, преимущественно дует с востока. Ночью температура воздуха может опуститься до 6 градусов, а на побережье держится около 15 градусов. Днем температура поднимется до 22 градусов.