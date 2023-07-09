Силламяэска Энели Ефимова завоевала второе золото ЧЕ по плаванию среди юниоров

Второе золото проходящего в Сербии юниорского чемпионата Европы по плаванию завоевала лидер эстонской команды 16-летняя Энели Ефимова.
В финал на дистанции 100 метров брассом она вышла со вторым временем, однако уже в главном заплыве показала свою силу. На финише ее время было близким к рекордному — 1 минута и 6,81 секунды, передает ERR, со ссылкой на "Актуальную камеру".
Лидировавшая первую половину дистанции шведка Оливия Клинт-Ипса проиграла Ефимовой 0,35 секунды.
Ранее Энели Ефимова тут же в Белграде выиграла золотую медаль на дистанции 50 метров и серебро на дистанции 200 метров брассом.