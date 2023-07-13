На хуторе Айа предложат попробовать варенье из сосновых шишек и посмотреть шотландских коров

Когда "Северное побережье" перед Яановым днем отправилось в Мяэтагузе посмотреть, как Хельди Айа варит варенье из сосновых шишек, 14-литровая кастрюля на огне была уже пятый день.
Раньше Хельди использовала в пищу только сосновые побеги, для приготовления сиропа, пока ее муж Ардо несколько лет назад в саду не срезал с сосен нижние ветки.
- Я собрала побеги и начала гуглить, как точнее сделать сироп, когда наткнулась на видео приготовления варенья из шишек. Я вспомнила, что на ветках столько зеленых шишек, и подумала, что их я, конечно, использую. Ардо еще не успел убрать ветки, - рассказала Хельди.
Сначала она была поражена, когда услышала из видео, что варенье из сосновых шишек нужно варить пять или шесть дней. Однако оказалось, что его нужно кипятить всего 10-15 минут каждый день, а затем оставлять остывать. Зеленые шишки мягкие, но им нужно время, чтобы развариться.
Использование в терапевтических целях
По словам Хельди, шишки для варенья нужно собирать в правильное время, в зависимости от погоды весной - либо в конце мая, либо в первой половине июня. Ничего, кроме воды и сахара, она не добавляет.
- Варенье имеет очень насыщенный вкус и хорошо подходит для лечения респираторных заболеваний. Те, кто шишки не переносит, могут пить жидкость, - говорит Хельди.
Преподаватель естественных наук с многолетним стажем считает, что не нужно бежать в аптеку с каждой проблемой - можно получить большую помощь от своего собственного сада и природы. "Сироп из таволги - еще одна вещь, которую нужно иметь в каждом доме против простуды. Его также можно использовать в профилактических целях, если вы чувствуете, что болезнь приближается, или кто-то в семье уже заболел".
И варенье из сосновых шишек, и сироп из таволги можно будет попробовать и купить в Мяэтагузе в воскресенье, 16 июля, на Дне открытых хуторов. В домашнем кафе также продаются травяные чаи, домашний хлеб на закваске, выпечка и горячее, а также продукты из говядины: копченые колбасы, колбаски гриль, фарш, вяленое мясо, печеночный паштет и др.
Дети могут кормить животных
В 12.00 и 14.00 семья проводит экскурсию к шотландским коровам. "Они всегда приходят после свистка Ардо, а потом им надо что-то дать. Мы покупаем побольше булки или хлеба, и детей впечатляет то, что они могут покормить животных, а также посмотреть на скот, когда он на пастбище рядом с фермой".
Десять лет назад в июне месяце для ухода за дубравой в Мяэтагузе прибыли шотландские коровы. "Мы начинали с пяти животных, а сейчас в стаде 28 голов", - говорит Хельди.
Семья знакомит также с сельскохозяйственной техникой и устраивает выставки о насекомых, обитающих в Эстонии, а также о следах деятельности диких животных. Для детей открыт уголок творчества.
В Ида-Вирумаа приглашают в гости 14 хозяйств
15 и 16 июля посетителей ждут около 350 хуторов в разных уголках Эстонии. Как всегда, вы можете увидеть животных, сельскохозяйственную технику, цветники, домашние рестораны, туристические хутора и многое другое.
В Ида-Вирумаа в выходные откроют свои двери 14 хуторов от Нарва-Йыэсуу до Раннапунгерья. Большинство ждут посетителей как в субботу, так и в воскресенье, некоторые только один день. Ознакомиться с хуторами и их программой можно на avatudtalud.ee.
Проводимые нынче Дни открытых хуторов уже девятый по счету, его организуют Министерство регионального развития и сельского хозяйства и Центр знаний о сельской жизни.