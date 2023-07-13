На хуторе Айа предложат попробовать варенье из сосновых шишек и посмотреть шотландских коров

Раньше Хельди использовала в пищу только сосновые побеги, для приготовления сиропа, пока ее муж Ардо несколько лет назад в саду не срезал с сосен нижние ветки.

- Я собрала побеги и начала гуглить, как точнее сделать сироп, когда наткнулась на видео приготовления варенья из шишек. Я вспомнила, что на ветках столько зеленых шишек, и подумала, что их я, конечно, использую. Ардо еще не успел убрать ветки, - рассказала Хельди.

Сначала она была поражена, когда услышала из видео, что варенье из сосновых шишек нужно варить пять или шесть дней. Однако оказалось, что его нужно кипятить всего 10-15 минут каждый день, а затем оставлять остывать. Зеленые шишки мягкие, но им нужно время, чтобы развариться.

Использование в терапевтических целях

По словам Хельди, шишки для варенья нужно собирать в правильное время, в зависимости от погоды весной - либо в конце мая, либо в первой половине июня. Ничего, кроме воды и сахара, она не добавляет.

- Варенье имеет очень насыщенный вкус и хорошо подходит для лечения респираторных заболеваний. Те, кто шишки не переносит, могут пить жидкость, - говорит Хельди.