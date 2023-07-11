Сможет ли Соонурме завоевать титул эстонской деревни года? "Конечно. Я живу здесь всю свою жизнь", - говорит за прилавком деревенского магазина Айве Филиппов, которая лучшего на земле места для жизни найти не сумела. В Соонурме нет церкви и корчмы, зато есть библиотека и магазин, говорит лидер деревенской жизни Найма Соппе.

Соонурме - единственная счастливая деревня в окрестностях бывшей волости Майдла, в которой до сих пор есть собственный магазин, работающий в квартире рядного дома. Комиссия по конкурсу "Деревня года" там еле поместилась, но они хотели увидеть магазин своими глазами.